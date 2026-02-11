본문 바로가기
동해시, 상반기 조기발주 시설분야 540원 투입…지역경기 부양

이종구기자

입력2026.02.11 08:54

공사, 용역, 보상 등 144건
상반기 90% 이상 조기 발주
60% 이상 신속집행 목표

강원도 동해시는 도로, 하천, 상·하수도, 안전, 관광, 도시재생, 복지 등 주민 생활 밀착형 사업에 대해 지역 경기 활성화를 위한 분야별 조기 발주에 착수한다고 11일 밝혔다.

동해시가 도로, 하천, 상·하수도, 안전, 관광, 도시재생, 복지 등 주민 생활 밀착형 사업에 대해 지역 경기 활성화를 위한 분야별 조기 발주에 착수한다. 동해시 제공

동해시가 도로, 하천, 상·하수도, 안전, 관광, 도시재생, 복지 등 주민 생활 밀착형 사업에 대해 지역 경기 활성화를 위한 분야별 조기 발주에 착수한다. 동해시 제공

시는 올해 분야별 공사, 용역, 보상 등 총 144건, 약 540억원 규모의 사업을 대상으로 상반기 내 90% 이상 조기 발주, 60% 이상 신속 집행을 목표로 본격적으로 사업 추진에 들어간다.


이에 안전도시국장을 단장으로 도로, 상·하수도 등 12개 분야 29개팀으로 구성된 설계지원단을 이미 구성·운영하고 있으며, 연초부터 설계 지원과 사업 추진을 병행하고 있다.

한편, 시는 지난 1월 28일, 2026년 건설사업 조기 발주와 견실 시공을 위해 토목, 건축, 녹지, 공업, 방송통신, 전산 등 기술직렬 공무원 130여 명을 대상으로 동해무릉건강숲 1층 대강당에서 직무 교육을 실시한 바 있다.


아울러 각 동별 소규모 주민 숙원사업에 대해서도 기술직 공무원을 설계 및 공사감독관으로 지정해 주민 생활 불편을 조기에 해소하고, 보다 쾌적한 정주 여건을 조성해 나갈 계획이다.


홍성표 건설과장은 "사업의 조기 발주를 통해 주민 편익 증진과 정주 여건 개선은 물론, 재정 신속 집행으로 지역 건설산업 및 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
