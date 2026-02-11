본문 바로가기
중고나라, 창사 이후 첫 월간 손익분기점 돌파…1분기 흑자 전환 정조준

최호경기자

입력2026.02.11 08:42

1월 안심결제 거래액·거래 건수 역대 최대

중고나라는 창사 이후 처음으로 올해 1월 영업이익 기준 월간 손익분기점(BEP)을 달성했다고 11일 밝혔다.


같은 기간 안심결제 거래액과 거래 건수 역시 전년 동월 대비 각각 200%, 270% 증가하며 역대 최고치를 기록했다.

중고나라는 이번 성과의 주요 배경으로 지난해 하반기부터 시행한 '안심보장 프로젝트'의 성공적 안착을 꼽았다. 앱·웹 내 안심결제를 기본 적용해 이용자들이 사기 걱정 없이 거래할 수 있도록 해 안심결제 거래 비중이 늘어나며 수수료 매출이 증가한 것은 물론, 중고거래의 고질적인 문제인 선입금 방식의 사기 피해를 사전 차단하는 효과까지 거뒀다는 설명이다.


수익성 중심의 체질 개선도 병행됐다. 중고나라는 올해 초부터 조직 개편과 사업구조 재정비를 단행하며 비용 효율화에도 속도를 내고 있다. 고정비 절감과 운영 프로세스 개선을 통해 거래 활성화와 손익 구조 안정성을 동시에 강화한다는 전략이다.


향후 중고나라는 대형 화물 배송을 포함한 맞춤형 물류 서비스와 전용 보증 상품 등 서비스 인프라를 확대하고, 안심결제 우회 거래를 최소화하기 위한 기술적 보호 체계를 고도화할 방침이다. 더욱 안전하고 편리한 거래 환경을 조성해 지속 가능한 성장 기반을 공고히 해 나갈 계획이다.

최인욱 중고나라 대표는 "거래 안전성과 이용자 신뢰 확보를 최우선 과제로 삼아 서비스 구조를 개선해 온 결과, 안전이 곧 성장으로 이어지는 선순환 구조가 정착되고 있다"며 "1분기 흑자 전환을 목표로 운영 효율과 플랫폼 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

