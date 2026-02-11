본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

홍범식 LG U+ 대표, MWC26 개막식 기조연설 나선다

이명환기자

입력2026.02.11 09:00

시계아이콘00분 59초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LG그룹 경영자 최초로 MWC 기조연설 등판
AI 콜 에이전트 '익시오' 소개…사람 중심 AI 주제
스페인 펠리페 6세 국왕 만찬도 초청

LG유플러스 는 홍범식 대표가 다음 달 2일 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 '모바일월드콩그레스(MWC) 26'의 개막식 기조 연설자로 나선다고 11일 밝혔다. LG그룹의 경영자가 MWC의 공식 기조 연설자로 나서는 것은 홍 대표가 처음이다.


이번 MWC26에서는 홍범식 대표 외에도 존 스탠키 AT&T 최고경영자(CEO), 크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO, 저스틴 호타드 노키아 CEO 등 글로벌 통신 기업의 CEO들이 기조 연설자로 나설 예정이다.

홍범식 LG유플러스 대표가 지난해 열린 모바일월드콩그레스(MWC) 25에서 LG유플러스의 인공지능 전환(AX) 전략을 소개하고 있다. LG유플러스 제공

홍범식 LG유플러스 대표가 지난해 열린 모바일월드콩그레스(MWC) 25에서 LG유플러스의 인공지능 전환(AX) 전략을 소개하고 있다. LG유플러스 제공

AD
원본보기 아이콘

홍 대표는 이번 기조 연설에서 '사람중심 AI'를 주제로 본격적인 AI 콜 에이전트 시대의 개막을 알릴 예정이다. LG유플러스가 자체 개발한 인공지능(AI) 콜 에이전트 '익시오(ixi-O)'가 음성 통화에서 새로운 고객 경험을 만들고 연결을 가치 있게 만들 수 있다는 생각을 담아 이번 기조 연설을 준비했다. 이번 기조 연설 중에는 음성 통화를 매개로 서로의 가치를 느끼게 되는 가족의 스토리를 담은 영상도 선보일 예정이다.


홍 대표의 이번 기조 연설은 글로벌 AI 시장 공략을 선언하는 자리라는 점에서도 의미가 있다는 게 LG유플러스의 설명이다. 전 세계적으로 아직 AI 응용 서비스 분야에서 크게 두각을 보이는 기업이 없는 상황에서 LG유플러스가 익시오를 앞세워 글로벌 AI 시장을 개척하겠다는 의지를 담겠다는 것이다.


LG유플러스는 2024년 국내 최초의 온디바이스 기반 AI 콜 에이전트 '익시오'를 출시했다. 익시오는 통화 녹음과 요약에 더해 실시간 보이스피싱 탐지, AI 변조 음성 탐지 등의 기능을 제공한다. 최근에는 구글과 협업해 통화 중에도 음성 호출의 방식으로 생성형 AI 기반의 검색을 할 수 있는 서비스도 공개했다.

한편, 홍 대표는 MWC26 개막 전에 열리는 펠리페 6세 스페인 국왕 만찬에도 참석할 예정이다. 스페인 국왕은 해마다 세계이동통신사업자협회(GSMA)의 회원사 중 MWC에서 기조 연설을 하는 CEO들을 초청해 만찬을 가진다. 홍 대표는 이 자리에서 우리나라 AI 기술의 우수성을 알릴 예정이다.


홍 대표의 기조 연설은 개막일인 3월2일 오전 11시30분(현지시간)에 진행될 예정이며, GSMA의 MWC26 유튜브 채널에서 라이브로 시청할 수 있다.


모바일월드콩그레스(MWC) 26 홈페이지 키노트 연설자 소개 페이지에 소개된 홍범식 LG유플러스 대표. 화면 캡처

모바일월드콩그레스(MWC) 26 홈페이지 키노트 연설자 소개 페이지에 소개된 홍범식 LG유플러스 대표. 화면 캡처

원본보기 아이콘




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크] 오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

"투자자들 돈 싸들고 몰려왔다"…단 하루 만에 47조 확보한 구글

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

새로운 이슈 보기