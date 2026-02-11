홍범식 LG U+ 대표, MWC26 개막식 기조연설 나선다

LG그룹 경영자 최초로 MWC 기조연설 등판

AI 콜 에이전트 '익시오' 소개…사람 중심 AI 주제

스페인 펠리페 6세 국왕 만찬도 초청

LG유플러스는 홍범식 대표가 다음 달 2일 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 '모바일월드콩그레스(MWC) 26'의 개막식 기조 연설자로 나선다고 11일 밝혔다. LG그룹의 경영자가 MWC의 공식 기조 연설자로 나서는 것은 홍 대표가 처음이다.

이번 MWC26에서는 홍범식 대표 외에도 존 스탠키 AT&T 최고경영자(CEO), 크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO, 저스틴 호타드 노키아 CEO 등 글로벌 통신 기업의 CEO들이 기조 연설자로 나설 예정이다.

홍범식 LG유플러스 대표가 지난해 열린 모바일월드콩그레스(MWC) 25에서 LG유플러스의 인공지능 전환(AX) 전략을 소개하고 있다.

홍 대표는 이번 기조 연설에서 '사람중심 AI'를 주제로 본격적인 AI 콜 에이전트 시대의 개막을 알릴 예정이다. LG유플러스가 자체 개발한 인공지능(AI) 콜 에이전트 '익시오(ixi-O)'가 음성 통화에서 새로운 고객 경험을 만들고 연결을 가치 있게 만들 수 있다는 생각을 담아 이번 기조 연설을 준비했다. 이번 기조 연설 중에는 음성 통화를 매개로 서로의 가치를 느끼게 되는 가족의 스토리를 담은 영상도 선보일 예정이다.

홍 대표의 이번 기조 연설은 글로벌 AI 시장 공략을 선언하는 자리라는 점에서도 의미가 있다는 게 LG유플러스의 설명이다. 전 세계적으로 아직 AI 응용 서비스 분야에서 크게 두각을 보이는 기업이 없는 상황에서 LG유플러스가 익시오를 앞세워 글로벌 AI 시장을 개척하겠다는 의지를 담겠다는 것이다.

LG유플러스는 2024년 국내 최초의 온디바이스 기반 AI 콜 에이전트 '익시오'를 출시했다. 익시오는 통화 녹음과 요약에 더해 실시간 보이스피싱 탐지, AI 변조 음성 탐지 등의 기능을 제공한다. 최근에는 구글과 협업해 통화 중에도 음성 호출의 방식으로 생성형 AI 기반의 검색을 할 수 있는 서비스도 공개했다.

한편, 홍 대표는 MWC26 개막 전에 열리는 펠리페 6세 스페인 국왕 만찬에도 참석할 예정이다. 스페인 국왕은 해마다 세계이동통신사업자협회(GSMA)의 회원사 중 MWC에서 기조 연설을 하는 CEO들을 초청해 만찬을 가진다. 홍 대표는 이 자리에서 우리나라 AI 기술의 우수성을 알릴 예정이다.

홍 대표의 기조 연설은 개막일인 3월2일 오전 11시30분(현지시간)에 진행될 예정이며, GSMA의 MWC26 유튜브 채널에서 라이브로 시청할 수 있다.

모바일월드콩그레스(MWC) 26 홈페이지 키노트 연설자 소개 페이지에 소개된 홍범식 LG유플러스 대표.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



