강원관광재단, '설 연휴 청탁금지법 준수 청렴 캠페인' 전개

강원관광재단(대표이사 최성현)은 지난 9일 설 명절을 앞두고 공직사회의 청렴 문화 확산과 청탁금지법 준수 의식 제고를 위해 청탁금지법 준수 청렴 캠페인을 실시했다.

이번 캠페인은 명절을 전후로 발생할 수 있는 부정청탁 및 금품·향응 제공 행위를 사전에 예방하고 공직자로서의 청렴 의식을 다시 한번 되새기기 위해 마련됐다.

이날 재단 임직원들은 청탁금지법 준수 홍보 메시지를 공유하며, 명절 기간 중 부정청탁 및 금품수수 근절을 위한 청렴 실천 의지를 다졌다.

강원관광재단 최성현 대표이사는 "이번 청렴 캠페인을 계기로 임직원 모두가 청탁금지법을 철저히 준수하고 도민과 관광객으로부터 신뢰받는 공공기관으로서 청렴 경영을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 밝혔다.





