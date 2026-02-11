전국 우편집중국 '마약류 차단' 2차 저지선 역할

우편집중국이 국제우편을 이용한 마약류 밀반입을 차단할 2차 저지선으로 활용된다.

관세청은 우정사업본부(우본)와 '국제우편 마약류 차단 및 2차 검사 사업의 성공 추진을 위한 업무협약'을 체결했다고 11일 밝혔다.

이명구 관세청장(오른쪽)이 10일 서울세관에서 곽병진 우본 본부장(왼쪽)과 '국제우편 마약류 차단 및 2차 검사 사업의 성공 추진을 위한 업무협약' 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 관세청 AD 원본보기 아이콘

협약은 기존에 공항과 항만에 집중됐던 마약류 검사 체계를 내륙 주요 물류거점인 우편집중국으로 확대, 국제우편을 통한 마약류 반입을 원천 차단하기 위해 체결됐다.

우편집중국은 관할 우체국의 국내 우편과 국제 우편 물품을 한데 모아 목적지에 따라 분류해 관할 우체국으로 보내는 일종의 물류 허브다.

마약 검사 2차 저지선은 공항·항만에서 1차 검사를 마친 우편물이 우편집중국에 도착하면 재차 정밀 세관검사를 실시하는 체계를 의미한다.

앞서 양 기관은 지난해 12월 29일부터 동서울우편집중국을 '통관 우체국'으로 지정해 국제우편물 마약류 2차 검사를 위한 협력체계를 시범적으로 운영해 왔다.

이에 더해 앞으로는 부산우편집중국과 중부권광역우편물류센터 등 전국 주요 권역으로 마약 검사 2차 저지선을 확대, 물류망 재설계로 모든 국제우편물이 검사를 거칠 수 있게 한다는 목표다.

관세청은 단속을 통해 2021년 780건(368억원 규모), 2022년 460건(308억원), 2023년 329건(251억원), 2024년 420건(139억원), 2025년 318건(107억원) 등 국제우편을 통한 마약류를 적발했다.

이명구 관세청장은 "협약은 현재 시범 운영 중인 동서울우편집중국의 '2차 저지선'을 전국 내륙 물류거점(우편집중국)으로 확대하기 위한 첫 걸음"이라며 "관세청은 우본과 협력해 사회 안전·국민 건강 보호의 책무를 온전히 이행할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.

곽병진 우본 본부장 직무대리는 "국민의 소중한 우편물을 취급하는 우본이 마약 차단이라는 국가적 과제에 힘을 보태게 돼 뜻깊다"며 "우본은 앞으로도 안전한 우편 물류망 운영으로 국민이 안심하고 이용할 수 있는 우편 서비스가 가능하도록 관세청과 적극적으로 협력하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>