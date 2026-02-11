본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

증시

[뉴욕특징주]지난해 4분기 실적 부진에 시간외서 급락한 '마텔'

유현석기자

입력2026.02.11 07:39

수정2026.02.11 07:45

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 장난감 업체 마텔이 시간 외 거래에서 20% 넘게 급락하고 있다. 지난해 4분기 실적이 시장 기대치를 하회했기 때문으로 풀이된다.

[뉴욕특징주]지난해 4분기 실적 부진에 시간외서 급락한 '마텔'
AD
원본보기 아이콘

마텔은 10일(현지시간) 전 거래일 대비 2.23% 하락한 21.06달러에 마감했다. 하지만 시간 외 거래에서 25.26% 급락했다.


마텔의 급락은 부진한 실적 때문으로 풀이된다. 마텔은 지난해 4분기 매출액은 17억7000만달러, 조정 주당순이익(EPS)은 0.39달러다. 이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 매출액 18억4000만달러와 EPS 0.54달러를 모두 밑돈다. 여기에 올해 전망치도 시장의 기대치를 하회했다. 올해 예상 조정 EPS는 1.18~1.30달러로 기대치인 1.75달러에 미치지 못한다.

마텔의 회장 겸 최고경영자(CEO)인 이논 크라이즈는 "4분기에 강력한 매출 성장을 달성했으며 분기 및 연간 기준으로 모든 지역에서 소비자 수요가 긍정적이었다"면서도 "미국의 12월 총 청구액은 예상보다 낮은 성장률을 기록했다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용자…2021년 대법원 판단은[리걸 이슈체크] 오입금 된 비트코인 팔아 빚 갚고 유흥비 쓴 이용... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

"투자자들 돈 싸들고 몰려왔다"…단 하루 만에 47조 확보한 구글

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

새로운 이슈 보기