[날씨]오후부터 맑아져요…낮 최고기온 12도

장희준기자

입력2026.02.11 07:23

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수요일인 11일 전국이 대체로 흐리다가 늦은 오후부터 차차 맑아지겠다.


오전까지 제주에는 비나 눈이 내리는 곳이 있겠고, 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권, 경북 서부 내륙, 전라권, 경남 서부 내륙에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 제주 1㎜ 안팎, 예상 적설량은 제주 산지 1㎝ 안팎이다.

서울 종로구 한 건물에서 바라본 도심의 빌딩들이 난방을 가동하며 수증기를 내뿜고 있다. 조용준 기자

낮 기온은 4∼12도로 비교적 포근하겠다.


이날 오전 5시 기온은 서울 1.7도, 인천 0.7도, 수원 0.9도, 춘천 -3.1도, 강릉 4.3도, 청주 2.3도, 대전 2.1도, 전주 2.2도, 광주 2.5도, 제주 7.6도, 대구 4.3도, 부산 4.8도, 울산 4.5도, 창원 4.0도 등이다.


바다 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼2.0m, 서해 0.5∼2.0m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
