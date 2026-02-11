금감원 "금융투자회사 컨설팅검사 확대…투자자보호 내부통제 강화"

증권·선물회사의 감사 및 준법감시인 간담회

"감사인·준법감시인 적극성 필요한 시점"

금융감독원이 금융투자회사가 투자자 보호 중심 내부통제체계를 마련할 수 있도록 준법성 컨설팅 검사를 확대한다.

서재완 금감원 부원장보는 11일 오전 10시 서울 여의도 금융투자협회 불스홀에서 열린 '증권·선물회사의 감사 및 준법감시인 간담회'에서 "자본시장과 투자자 간 가교 역할을 하는 금융투자회사의 투자자 보호책임이 막중해졌다"며 이같이 밝혔다.

컨설팅 검사는 검사반이 상품 설계, 판매, 운용 등 과정의 투자자 보호 체계를 점검해 취약점을 전달하면, 금융투자회사가 검사반과 소통해 자율적으로 내부통제 강화 방안을 세우는 방식이다.

금감원은 컨설팅 검사 확대 외에도 상품 취급 단계별 내부통제실태 집중 검사, 투자자 피해 유발 행위에 대한 신속·기동검사에 나설 예정이다.

투자자 보호 중심 내부통제체계가 정착하기 위해 감사·준법감시인의 도움도 요청했다. 서 부원장보는 "최근 검사 결과 여전히 일각에선 투자자 이익보다 단기적 수익 추구를 우선시하는 영업행태가 지속되고 있다"며 "투자자 보호 중심의 내부통제가 전사적 문화로 정착되도록 감사·준법감시인이 보다 적극적으로 나서줄 것을 요청한다"고 말했다.

또한 "책무구조도 도입은 금융투자회사의 투자자 보고 강화 및 내부통제 책임 문화 확산에 새로운 전환점이 될 수 있는 만큼 책무의 배분과 운영이 단지 형식이나 절차에만 그치지 않고 실효성 있게 관리·감독 되도록 각별히 노력해줄 것을 당부한다"고 전했다.

이날 간담회에선 최근 실시한 대형 금융투자회사에 대한 책무구조도 점검 결과를 항목별로 진단하고 모범사례와 보완 필요 사례를 소개하는 시간을 가졌다.

금감원은 이번 간담회를 시작으로 사전 예방적 투자자 보호가 내부통제 문화로 자리잡을 수 있도록 업계와 소통을 이어갈 계획이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



