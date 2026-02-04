본문 바로가기
대신증권, ‘자동차 로봇·자율주행 투자 모멘텀’ 온라인 강의

임춘한기자

입력2026.02.04 10:21

대신증권은 오는 10일 오후 4시 공식 유튜브 채널 '대신TV'에서 자동차 업종의 로봇 및 자율주행 관련 투자 모멘텀을 점검하는 온라인 강연을 진행한다고 4일 밝혔다.


'자동차 로봇·자율주행 투자 모멘텀' 온라인 강의. 대신증권

‘자동차 로봇·자율주행 투자 모멘텀’ 온라인 강의. 대신증권

이번 강연에서는 김귀연 대신증권 리서치센터 연구원이 자동차 제조 공정의 자동화 트렌드와 자율주행 기술 발전 현황, 글로벌 완성차 및 부품 업체들의 전략 변화 등을 중심으로 자동차 업종의 투자 포인트를 분석할 예정이다.

김광민 대신증권 영업지원센터장은 "최근 자동차 업종은 로봇과 자율주행이라는 구조적 성장 테마가 부각되며 개인 및 기관 투자자들의 문의가 꾸준히 늘고 있다"며 "이번 마켓인사이트라이브 세미나를 통해 투자자들이 자동차 업종의 핵심 모멘텀을 체계적으로 이해하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
