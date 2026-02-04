대신증권, ‘자동차 로봇·자율주행 투자 모멘텀’ 온라인 강의

대신증권은 오는 10일 오후 4시 공식 유튜브 채널 '대신TV'에서 자동차 업종의 로봇 및 자율주행 관련 투자 모멘텀을 점검하는 온라인 강연을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 강연에서는 김귀연 대신증권 리서치센터 연구원이 자동차 제조 공정의 자동화 트렌드와 자율주행 기술 발전 현황, 글로벌 완성차 및 부품 업체들의 전략 변화 등을 중심으로 자동차 업종의 투자 포인트를 분석할 예정이다.

김광민 대신증권 영업지원센터장은 "최근 자동차 업종은 로봇과 자율주행이라는 구조적 성장 테마가 부각되며 개인 및 기관 투자자들의 문의가 꾸준히 늘고 있다"며 "이번 마켓인사이트라이브 세미나를 통해 투자자들이 자동차 업종의 핵심 모멘텀을 체계적으로 이해하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



