대구보훈청, 달서구에 보훈위탁병원 추가 지정

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.02 16:43

경일신경과내과의원, 내년 2월부터 보훈의료대상자 진료 개시

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술)은 대구시 달서구에 위치한 '경일신경과내과의원'을 보훈위탁병원으로 신규 지정하고, 오는 2026년 2월 1일부터 보훈의료대상자를 대상으로 위탁진료를 개시한다고 전했다.


보훈위탁병원 제도는 국가유공자 등 보훈의료대상자가 보훈병원이 없는 지역에서도 가까운 의료기관에서 편리하게 진료를 받을 수 있도록 마련된 제도다. 현재 대구·경북 지역에는 시·군·구별로 1곳 이상, 총 120개의 보훈위탁병원이 운영되고 있으며, 이 중 대구 지역에는 39곳, 경북에는 81곳이 지정돼 있다.

이번에 달서구 지역 위탁병원으로 지정된 경일신경과내과의원은 신경과와 내과 진료를 중심으로 고령의 보훈의료대상자들이 겪는 만성질환 관리 등 지역 밀착형 의료서비스를 제공할 예정이다.


대구지방보훈청 관계자는 "보훈위탁병원 확대를 통해 국가유공자분들이 일상생활 속에서 보다 쉽게 의료서비스를 이용할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"며 "앞으로도 보훈의료 접근성을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

경일신경과내과의원.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
