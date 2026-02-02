취약계층 문화이용권 확대…문화누리카드 지원금 15만원 인상

청소년·60~64세는 16만원 지급

270만명에게 총 3745억원 지원

문화체육관광부는 사회적 약자인 취약계층의 문화향유 기회를 확대하기 위한 '통합문화이용권(문화누리카드)'의 올해 연간 지원금을 전년 대비 1만원 오른 15만원으로 인상한다고 2일 밝혔다. 또 수혜 대상 중 청소년(13∼18세)과 고령기에 진입한 사람(60∼64세)에게는 1만원을 더해 16만원을 지급한다고 덧붙였다.

문화누리카드 지원 사업은 6세 이상(2020년 12월31일 이전 출생자) 기초생활수급자, 법정 차상위계층의 문화예술·여행·체육 활동을 지원하는 사업이다. 지원금 규모는 2017년 6만원에서 거의 매년 인상됐다. 올해는 총 3745억원(국비 2636억원·지방비 1109억 원)을 투입해 총 270만명을 지원한다.

문화누리카드는 2월2일부터 11월30일까지 전국 주민센터와 문화누리카드 누리집, 모바일 응용프로그램(앱)을 통해 신청·발급받을 수 있다. 발급받은 카드는 12월31일까지 사용해야 한다.

지난해 문화누리카드로 3만원 이상 사용하고 올해도 수급 자격을 유지하는 사람은 별도로 신청하지 않아도 올해 지원금이 카드에 자동으로 충전된다. 지원금 자동 충전이 완료된 대상자에게는 자동 재충전 완료 알림 문자가 발송되며, 2월2일 이후에는 전국 주민센터와 문화누리카드 누리집, 전화, 모바일 앱을 통해 자동 재충전 여부를 확인할 수 있다.

문화누리카드는 전국 3만5000여 개의 문화예술, 국내 여행, 체육 분야 가맹점에서 이용할 수 있으며 영화 관람료 2500원 할인, 주요 서점 도서 구매 시 10% 할인, 4대 프로스포츠(배구·농구·축구·야구) 관람료 최대 40% 할인, 공연·전시 관람료, 악기 구입비, 숙박료, 놀이공원(테마파크) 입장권, 체육시설 이용료, 스포츠용품 할인(각 가맹점 할인율 상이) 등 다양한 혜택이 제공한다. 문화예술단체가 기부한 입장권 '나눔티켓(무료 또는 할인)'도 1인당 4매(월 3회 한도)까지 사용할 수 있다.

카드 이용 한도가 부족할 경우에는 정부 지원금 외에 본인 충전금을 최대 30만원(1년 200만원 이내)까지 충전해서 사용할 수 있고, 간편결제서비스(NH 페이·네이버 페이 등)에 문화누리카드 정보만 등록하면 온·오프라인 가맹점에서 실물 카드 없이 간편결제를 할 수 있다.

문화누리 누리집 또는 모바일 앱을 활용하면 문화누리카드의 지역·분야별 가맹점 정보와 무료 및 할인 혜택, 나눔티켓 등 자세한 내용을 확인할 수 있다. 위치기반 서비스를 적용해 이용자 주변 가맹점 정보도 검색할 수 있다.

문체부는 이용자가 더욱 풍성하게 문화생활을 즐길 수 있도록 신규 가맹점을 지속적으로 늘려나갈 계획이라고 밝혔다. 또 정부 대표 행정 알림 서비스인 국민비서 '구삐'와 연계해 미수혜자를 적극 발굴하고, 저시력자와 시각장애인 이용자는 점자 카드를 발급받을 수 있도록 지원하겠다고 덧붙였다.

이정민 문체부 문화정책관은 "문체부는 매년 문화누리카드 지원 금액을 인상했고, 특히 올해는 지원 금액 인상과 함께 청소년과 노년 초기에 해당하는 이용자들과 지역주민이 제대로 문화를 누릴 수 있도록 사업을 개선했다"며 "앞으로도 소득, 지역, 연령 등, 국민 각자의 상황과 관계없이 일상에서 문화를 누릴 수 있도록 세심하게 살피고 문화향유 정책을 이어가겠다"고 밝혔다.





