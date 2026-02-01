창원특례시, 창원과학체험관서 겨울 별자리와 행성 관측 행사 열어

별과 달이 빛나는 겨울밤 우주를 만나다



경남 창원특례시는 창원과학체험관에서 가족 단위 참가자들을 대상으로 겨울밤의 아름다움을 만끽하는 특별 천문 프로그램 '우주를 담는 밤: 겨울 별자리와 행성 관측' 행사를 개최했다.

창원특례시, '우주를 담는 밤 겨울 별자리와 행성 관측' 행사 개최.

지난 1월 30일부터 31일까지 열린 프로그램은 겨울밤 하늘을 배경으로 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 천문 체험으로 구성됐다.

참가자들은 플라네타륨에서 천문 전문가의 강연을 통해 별과 우주에 대한 흥미로운 이야기를 듣고, 스마트폰 촬영 기능과 GPS를 활용해 별을 찾고 달을 촬영하는 방법을 배웠다. 또한 천문 공작 체험인 '갈릴레오 망원경 만들기'를 통해 천체관측 도구의 원리도 이해하는 시간을 가졌다.

강연 후에는 야외마당에서 천체망원경을 이용해 달과 토성, 목성 그리고 겨울철 대표 별자리인 시리우스와 베텔기우스를 직접 관측하며, 차가운 겨울밤 도심 속에서 천체의 아름다움을 느낄 수 있는 특별한 경험을 제공했다. 창원과학체험관은 이처럼 계절별 천체 관측 행사를 지속해서 운영하며 과학 문화 향유 기회를 확대하고 있다.

정순길 자치행정국장은 "이번 천체 관측 행사에 참여한 가족들이 별을 보며 과학적 호기심을 키우고 가족 간 유대감을 쌓는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 일상 속에서 과학을 쉽고 재미있게 접할 수 있는 다양한 체험 행사를 지속해서 운영하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자



