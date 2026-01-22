영하 30도 한파속…육군 특전사, 설한지 극복훈련 실시

육군은 특수전사령부는 오는 2월까지 부대별 11박12일의 일정으로 강원도 대관령 황병산 일대 동계훈련장에서 '설한지 극복훈련'을 실시하고 있다고 22일 밝혔다.

설한지 극복훈련은 추위가 최고조에 이르는 1~2월, 강원도의 산악지형과 강추위 속에서 동계 특수작전 수행 능력을 배양하기 위해 진행되는 특전사의 혹한기 훈련이다.

이달부터 실시 중인 이번 훈련은 해발 1407m 험준한 산악지형에서 최저 체감온도 영하 30도의 한파 속에서 진행되고 있다. 현재는 특전사 비호부대 무적태풍대대 장병들이 지난 12일부터 훈련에 임하고 있다.

훈련은 적 후방지역 침투를 시작으로 은거지 활동, 특수정찰 및 항공 화력 유도, 타격작전, 도피 및 탈출, 전술 스키 기동 순으로 강도 높게 진행됐다. 특히 이번 훈련은 모든 주야간 훈련 간 베테랑 특전대원들을 대항군으로 운용해 실전성을 도모했다.

적지에서 임무를 완수한 뒤 아군 지역으로 복귀하는 도피 및 탈출 훈련에서는 약 20㎞에 달하는 탈출로를 이동했다. 특전대원들은 체감온도 영하 30도의 한파 속에서 40㎏에 달하는 군장을 휴대하고 12시간 동안 이동하며 생존성 향상을 위한 절차를 숙달했다.

박기근 무적태풍대대 대대장(중령)은 "혹한의 기상임에도 특전대원들의 열정으로 훈련장의 열기는 그 어느 곳보다 뜨거웠다"며 "앞으로도 국가와 국민에게 충성하고 헌신하는 국민의 군대, 세계최고 대체불가 특전사로서 임무 완수에 매진하겠다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



