이혜훈 청문회 보이콧한 국힘…靑 "입장 변화 없어, 국민 눈높이 답변 기대"

분양가상한제가 적용된 서초구 반포동 아파트를 청약으로 당첨받아 최소 35억 원이 넘는 시세차익을 거둔 것으로 나타난 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 9일 서울 종로구 예금보험공사에 마련된 인사청문사무실에 출근하고 있다. 2026.1.9 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

청와대는 18일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 청문회를 지켜보겠다는 입장에 변화가 없다고 밝혔다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 '국민의힘이 이 후보자의 청문회를 보이콧하는 것에 대한 청와대의 입장'을 묻는 말에 "아직 입장에 변함이 없다"고 말했다.

이 수석은 "인사청문회를 통해서 이 후보자가 국민의 눈높이에 맞는 답변을 할 것이라고 기대하고 있다"고 설명했다.

앞서 이날 국민의힘 소속 국회 재경경제기획위원회 위원들은 기자회견을 열고 이 후보자의 자료 제출이 부실하다며 "인사청문회를 전면 거부한다"고 발표했다.

여야는 지난 13일 국회 재경위 전체회의에서 이 후보자에 대한 인사청문회를 19일 오전 10시에 열기로 합의한 바 있다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



