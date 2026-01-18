본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

이혜훈 청문회 보이콧한 국힘…靑 "입장 변화 없어, 국민 눈높이 답변 기대"

송승섭기자

입력2026.01.18 15:40

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
분양가상한제가 적용된 서초구 반포동 아파트를 청약으로 당첨받아 최소 35억 원이 넘는 시세차익을 거둔 것으로 나타난 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 9일 서울 종로구 예금보험공사에 마련된 인사청문사무실에 출근하고 있다. 2026.1.9 강진형 기자

분양가상한제가 적용된 서초구 반포동 아파트를 청약으로 당첨받아 최소 35억 원이 넘는 시세차익을 거둔 것으로 나타난 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 9일 서울 종로구 예금보험공사에 마련된 인사청문사무실에 출근하고 있다. 2026.1.9 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

청와대는 18일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 청문회를 지켜보겠다는 입장에 변화가 없다고 밝혔다.


이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 '국민의힘이 이 후보자의 청문회를 보이콧하는 것에 대한 청와대의 입장'을 묻는 말에 "아직 입장에 변함이 없다"고 말했다.

이 수석은 "인사청문회를 통해서 이 후보자가 국민의 눈높이에 맞는 답변을 할 것이라고 기대하고 있다"고 설명했다.


앞서 이날 국민의힘 소속 국회 재경경제기획위원회 위원들은 기자회견을 열고 이 후보자의 자료 제출이 부실하다며 "인사청문회를 전면 거부한다"고 발표했다.


여야는 지난 13일 국회 재경위 전체회의에서 이 후보자에 대한 인사청문회를 19일 오전 10시에 열기로 합의한 바 있다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1년에 530번' 너무 많다 했더니 결국 터졌다…마라톤 대회에 칼 빼든 서울시 '1년에 530번' 너무 많다 했더니 결국 터졌다…마... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"영하 10도 한파에 세탁기 비명…'이 버튼' 3초만 누르세요"

"소 약물 주입 후 출전"…청도 소싸움 동물학대 실태조사

'1년에 530번' 너무 많다 했더니 결국 터졌다…마라톤 대회에 칼 빼든 서울시

"연말정산 홈택스만 믿지 마세요"…전문가가 짚은 절세 포인트

'이것' 남용했더니 자다가 소변까지…영국서 보내는 경고

"한국인 머릿결 닮고 싶어요"…헤어까지 점령한 '진격의 K뷰티'

냉랭한 북중관계 때문?…北 시진핑 이름 빠진 연하장 보도

새로운 이슈 보기