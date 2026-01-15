본문 바로가기
"기술 교류, 사업으로"… 동의대 RISE사업단, 범부처통합헬스케어협회 협약

영남취재본부 김용우기자

입력2026.01.15 15:21

바이오헬스 인재양성, 산업발전 상호협력

동의대 RISE사업단(단장 이임건)은 지난 14일 생활관 BH-혁신공유라운지에서 범부처통합헬스케어협회(회장 심기준)와 바이오헬스 분야 전문인재 양성 및 산업 발전을 위한 협약을 체결했다.


협약식에 동의대 이임건 RISE사업단장, 임상병리학과 임용 교수, 현경예 교수와 범부처통합헬스케어협회 허진호 본부장이 참석했다.

양 기관은 ▲체외진단의료기기 및 의료기기 임상전문가 양성 ▲기술교류 및 사업화 추진 협력 ▲공동 학술행사 기획 및 운영 ▲연구 및 교육 관련 장비·시설 공동 활용 등에 상호 협력할 계획이다.


동의대 이임건 RISE사업단장은 "인공지능과 빅데이터 기술의 발전으로 헬스케어 산업의 범위가 빠르게 확장되고 있다"라며 "이번 협약을 계기로 의료 분야 전공 학생들이 보다 다양한 신산업 분야로 진출할 기회가 확대되길 기대한다"고 힘줬다.

동의대 이임건 RISE사업단장(왼쪽에서 2번째), 범부처통합헬스케어협회 허진호 본부장(왼쪽에서 3번째)이 협약서를 보이고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

