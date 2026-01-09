본문 바로가기
이란 최고지도자, 반정부시위 확산에 "트럼프 기쁘게 할 뿐"

임춘한기자

입력2026.01.09 19:36

시계아이콘00분 26초 소요
이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이는 9일(현지시간) 2주째 이어지는 시위에 대해 "일부 폭도들이 거리를 망치며 다른 나라 대통령을 기쁘게 하고 있다"고 밝혔다.


아야톨라 세예드 알리 하메네이. 연합뉴스

아야톨라 하메네이는 이날 국영 IRIB방송 연설에서 이란 사태 개입을 시사하는 도널드 트럼프 미국 대통령을 겨냥한 발언을 쏟아냈다.

아야톨라 하메네이는 "(트럼프 대통령의 손에) 1000명이 넘는 이란인의 피가 묻었다"며 "당신네 나랏일이나 관리하라"고 말했다. 지난해 6월 이스라엘이 이란 핵시설 등을 폭격할 때 미국이 가담했던 것을 염두한 것으로 분석된다.


아야톨라 하메네이는 시위대를 '공공기물 파괴자', '사보타주범', '외국인을 위한 용병' 등으로 지칭하며 "절대 물러서지 않겠다"고 밝혔다.


지난달 28일 수도 테헤란에서 시작된 이란 시위는 전국 각지로 확산하고 있다. 미국에 기반한 인권운동가통신(HRANA)은 전날까지 민간인과 군경을 포함해 42명이 숨졌다고 보도했다. 노르웨이에 본부를 둔 인권단체 이란인권(IHR)은 시위 참가자만 45명이 숨졌다고 밝혔다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

