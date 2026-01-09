두을장학재단, 차세대 여성인재에 장학증서…이부진 이사장, 사재 10억 추가 지원

2026년 장학증서 수여식

올해 장학생부터 전국 4년제 대학으로 확대

故 박두을 여사 유지 기려 설립

26년간 장학생 총 730명 후원

두을장학재단은 9일 서울 용산구 리움미술관 대강당에서 올해 신규 선발된 장학생 30명에게 장학증서를 수여했다고 밝혔다.

이날 수여식에는 이부진 두을장학재단 이사장을 포함해 재단 이사진과 김정일 한솔홀딩스 기업문화팀 부사장, 장재훈 신세계 경영전략실 전무, 류문형 삼성문화재단 부사장 등 두을장학재단 운영위원이 참석했다.

두을장학재단 '2026년 장학증서 수여식'에서 이부진 이사장과 신규 장학생이 기념 촬영을 하고 있다. 두을장학재단 제공 AD 원본보기 아이콘

두을장학재단은 국내 최초 여성 장학재단으로, 평소 장학사업과 어려운 이웃에 관심이 깊었던 삼성그룹 고(故) 이병철 창업회장의 부인 故 박두을 여사의 유지를 기려, 장녀인 故 이인희 전 한솔그룹 고문이 2000년 1월 설립했다. 삼성을 포함해 한솔, CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 179,200 전일대비 4,900 등락률 +2.81% 거래량 148,653 전일가 174,300 2026.01.09 15:30 기준 관련기사 [CES 2026]현장 찾은 CEO들…박지원·이석희·이선호 어디어디 봤나[신년사]손경식 CJ 회장 "K-트렌드 실행 속도로 승부""'개인정보 유출' 쿠팡 대응 헛발질…경쟁·후발 업체 기회"[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close , 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 260,500 전일대비 4,500 등락률 +1.76% 거래량 66,431 전일가 256,000 2026.01.09 15:30 기준 관련기사 국민연금, AI 소부장株 팔고 '저PBR·밸류업' 담았다백화점 설 선물 사전예약 돌입…최대 70% 할인[특징주]'이익 증가세 지속 기대'신세계, 9%대 급등 전 종목 시세 보기 close 등 범삼성가가 공동으로 출연했으며, 올해로 26주년을 맞았다.

두을장학재단은 지난 26년간 대학생 730명에게 약 123억원의 장학금을 수여했다. 선발된 장학생에게는 등록금 전액과 매 학기 소정의 자기 계발비를 지원하며, 다양한 교육 프로그램을 제공한다.

두을장학재단 '2026년 장학증서 수여식'에서 이부진 이사장과 신규 장학생이 기념 촬영을 하고 있다. 두을장학재단 제공 원본보기 아이콘

이번 28기 장학생부터는 선발 기준을 '전국 4년제 대학교' 재학생으로 확대하면서, 지난해보다 2배 이상 많은 학생들이 장학생에 지원했다. 최종 선발된 장학생은 이공계 학생이 절반 이상을 차지한 것으로 알려졌다.

범삼성가의 지속적인 지원은 두을장학재단이 미래 여성 인재를 양성하는 원동력이 되고 있다. 지난해 말 홍라희 리움미술관 명예관장이 10억원, CJ올리브영이 2억원, CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 4,000 등락률 +1.97% 거래량 80,331 전일가 203,500 2026.01.09 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"CJ제일제당, 업황 부진 장기화…목표가↓"[오늘의신상]CJ제일제당, 건강 스낵 브랜드 '바삭'일본·미국·유럽 찍고 중동으로…이재현 CJ 회장 "신영토 확장에 승부 걸어야" 전 종목 시세 보기 close 이 1억원을 추가로 기부했고, 이부진 이사장도 2023년 10억원에 이어 올해에도 10억원의 사재를 출연했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>