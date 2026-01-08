日 총리에 조언한 현지 언론 "다케시마의 날에 韓 자극 말아야"

닛케이 "미·중 양측 견제하기 위한 것"

"다카이치 총리, 현실 차원 판단해야"

일본 현지 언론들이 다카이치 사나에 총리를 향해 '다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도 명칭)의 날'을 앞두고 한국을 자극하지 않아야 한다는 취지로 제언했다. 다케시마의 날은 일본 시마네현이 매년 주최하고 있으며, 앞서 집권 자민당은 해당 행사에 정부 인사를 보낸 바 있다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 8일 한국, 일본이 '미들 파워'로써 협력해야 한다며 이같이 주장했다. 미들 파워는 열강은 아니지만, 국제 정치·경제에서 상당한 영향력을 행사하는 중견 국가를 뜻하는 용어다.

2024년 2월22일 열린 다케시마의 날 행사. 교도 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

닛케이는 미국, 중국 등 양대 열강에만 집중해 현재 상황을 인식하려 하면 한국과 일본 모두에 불이익이라며 "미·중 양측을 견제하기 위해서라도 긴밀한 한일 관계가 중요"하다고 설명했다.

이어 "양국 간 외교에서 양측 국민감정이 중요하다는 것은 말할 것도 없다"며 "다만 양국의 안전보장 환경, 이를 뒷받침하는 경제 환경은 더 중요하다"고 덧붙였다.

매체는 한국과 일본 사이에는 복잡한 국민감정이 얽혀 있다면서도 "지금은 여기 얽매여 있을 상태가 아니다"라고 강조했다. 매년 2월22일 개최되는 '다케시마의 날' 행사에 대해 "다카이치 총리의 '암반 지지층'은 허락하지 않을 수도 있지만, 다카이치 총리는 현실주의자 정치가로서 더 높은 차원의 판단을 해야 할 것"이라고 했다.

한편 일본 정부는 2013년부터 지난해까지 13년 연속 다케시마의 날에 차관급인 정무관을 보냈다. 다카이치 총리는 취임 직후인 지난해 10월 당시 기자 회견에서 "다케시마는 역사적 사실에 비춰볼 때, 국제법상으로도 일본 고유 영토라는 기본적인 입장"이라고 밝힌 바 있다. 다만 다케시마의 날 행사에 각료(장관)급 정부 인사를 보낼지 여부와 관련해서는 "적절히 대응할 것"이라는 입장만 내놓은 상태다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>