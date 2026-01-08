靑 "이재명 대통령 방중, 국제사회에 실용외교 인식시켜"

강유정 대변인 8일 브리핑

"中 국민 마음 연 것 성과"

강유정 청와대 대변인이 8일 청와대 춘추관에서 이재명 대통령의 중국 국빈 방문 결과에 대한 외신 동향 등에 관해 브리핑하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

청와대는 8일 "이재명 대통령의 중국 국빈 방문은 국익 중심의 이재명식 실용 외교를 국제사회에 분명하게 인식시키는 계기가 됐다"고 말했다.

강유정 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 이 대통령의 방중을 다룬 외신 보도를 전하며 이같이 밝혔다.

강 대변인은 "주요 외신들은 공통적으로 이번 방중으로 한중관계가 전면적인 복원 국면에 들어가게 된 점에 의미를 뒀다"며 "아울러 안미경중(安美經中·안보는 미국, 경제는 중국) 구도를 벗어나 국익 중심의 실용 외교로 전환하는 계기가 됐다"고 평가했다.

그러면서 중국 언론은 한중 관계 정상화에, 서구 언론은 이 대통령의 실용 외교 행보에 주목했다고 설명했다. 대만과 일본에서는 이 대통령이 민감한 사안에 신중한 태도를 보였다는 보도가 나왔다고 강 대변인은 전했다.

또 강 대변인은 사회관계망서비스(SNS)에 이 대통령의 방중과 관련한 글이 이어지고 있다고 얘기했다.

강 대변인은 "이 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 샤오미 셀카 장면은 중국 SNS인 웨이보의 실시간 검색어 6위에 올랐고 조회 수도 약 46만건을 기록했다고 한다"며 "외교에서 가장 중요한 건 정상 간의 신뢰고, 근본적으로는 각국 국민들의 마음이라는 이 대통령의 말처럼 중국 국민들의 마음을 연 건 이번 방중 외교의 또 다른 성과라고 할 수 있다"고 강조했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



