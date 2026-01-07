본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기업·CEO

[CES 2026]현장 찾은 CEO들…박지원·이석희·이선호 어디어디 봤나

전영주기자

박준이기자

입력2026.01.07 11:52

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

두산 전시관 '체크'하고 간 박지원
모빌리티 관심 보인 SK온 이석희
'CJ 3세' 이선호, 미팅 이어갈 예정

세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 발걸음을 분주히 옮기며 신기술을 탐색한 건 최고경영자(CEO)들도 마찬가지였다. 곳곳의 부스에서 글로벌 트렌드를 살펴보고 주요 인사들과 미팅을 이어가면서 바쁜 하루를 보냈다.


CES 2026 개막일인 6일(현지시간) 오전 10시30분께 박지원 두산 그룹 부회장(두산에너빌리티 회장)은 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에 있는 두산그룹 부스에 모습을 드러냈다. 현장 관계자는 "박 부회장이 잠시 전시관에 들러 부스가 잘 꾸려졌는지 확인하고 갔다"고 전했다.

박 부회장은 개막 직전인 9시41분 정의선 현대자동차그룹 회장이 부스 투어 첫 순서로 두산그룹 전시관을 찾았을 때도 현장에 나와서 인사를 나눈 것으로 알려졌다.


정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 퐁텐블루 호텔에서 엔비디아 전시관을 관람하고 있다. 박준이 기자

정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 퐁텐블루 호텔에서 엔비디아 전시관을 관람하고 있다. 박준이 기자

AD
원본보기 아이콘

SK 에서는 이날 이석희 SK온 대표이사 사장이 전시회를 찾았다. 이 사장은 현대차 그룹과 지리자동차 등 부스를 방문하면서 모빌리티 기술을 살펴본 것으로 파악됐다. 전날에는 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장과 김주선 SK하이닉스 AI인프라 사장(CMO)이 젠슨 황 엔비디아 CEO의 특별 연설을 참관한 후 엔비디아 측과 비공개 회동을 가졌다.


삼성그룹 CEO들은 이번 CES 2026에서 윈호텔에 단독 전시관을 차린 삼성전자 부스를 방문했다. 노태문 삼성전자 대표이사 사장은 지난 4일 '더 퍼스트룩(The First Look)' 대표연설에 참여한 후 다음 날 같은 곳에서 기자간담회를 진행했다. 이날에는 삼성전자 부스를 방문한 정의선 회장을 직접 맞이하기도 했다.

장덕현 삼성전기 사장은 이번 전시에서 별도 부스를 마련하지 않았지만, 이날 삼성전자 부스를 둘러본 후 취재진과 만나 휴머노이드용 카메라 모듈 등 기술 개발 의지를 드러냈다.


장덕현 삼성전기 사장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 윈호텔에 있는 삼성전자 단독 전시관에서 부스를 둘러보고 있다. 박준이 기자정의선 현대자동차그룹 회장이 미국 라스베이거스 퐁텐블루 호텔에서 엔비디아 전시관을 관람하고 있다. 박준이 기자

장덕현 삼성전기 사장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 윈호텔에 있는 삼성전자 단독 전시관에서 부스를 둘러보고 있다. 박준이 기자정의선 현대자동차그룹 회장이 미국 라스베이거스 퐁텐블루 호텔에서 엔비디아 전시관을 관람하고 있다. 박준이 기자

원본보기 아이콘

이날 CJ 그룹에서는 이재현 회장의 장남인 이선호 미래기획그룹장이 전시장에 참석해 글로벌 산업 트렌드 변화와 미래 혁신 기술의 산업 적용 사례 등을 살펴봤다. 그는 인공지능(AI)·디지털전환(DT) 경쟁력 강화를 위해 국내·외 주요 기업과 유망 스타트업 부스를 참관하고 현장 미팅도 이어갈 예정이다.





라스베이거스(미국)=전영주 기자 ange@asiae.co.kr
라스베이거스(미국)=박준이 기자 giver@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배터리 상용화 앞당긴다[과학을읽다] 한국이 또 해냈다…전기차 시장 판 바꿀 차세대 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

초코바 15개에 박스도 15개…쿠팡이 이렇게 보냈다고?

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…올해 1만6000t 와르르 쏟아진 '이것'

천하의 젠슨 황도 덜덜 떨었다…"이럴 줄은 정말 몰랐어요"

1인당 평생 의료비 2억5000만원…수명 긴 여성 더 쓰고, 암 걸리면 추가 억대 지출

새로운 이슈 보기