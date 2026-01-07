[CES 2026]현장 찾은 CEO들…박지원·이석희·이선호 어디어디 봤나

두산 전시관 '체크'하고 간 박지원

모빌리티 관심 보인 SK온 이석희

'CJ 3세' 이선호, 미팅 이어갈 예정

세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 발걸음을 분주히 옮기며 신기술을 탐색한 건 최고경영자(CEO)들도 마찬가지였다. 곳곳의 부스에서 글로벌 트렌드를 살펴보고 주요 인사들과 미팅을 이어가면서 바쁜 하루를 보냈다.

CES 2026 개막일인 6일(현지시간) 오전 10시30분께 박지원 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 764,000 전일대비 34,000 등락률 -4.26% 거래량 105,176 전일가 798,000 2026.01.07 12:40 기준 관련기사 [CES 2026]정의선, 삼성 찾아 "콜라보하시죠"…엔비디아·퀄컴 관람(종합)[CES 2026]정의선, 삼성·LG·퀄컴 찾아 AI·로봇 '시선 고정'[신년사]박정원 두산 회장 "전사적 역량 모아 AI 전환 가속화" 전 종목 시세 보기 close 그룹 부회장(두산에너빌리티 회장)은 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에 있는 두산그룹 부스에 모습을 드러냈다. 현장 관계자는 "박 부회장이 잠시 전시관에 들러 부스가 잘 꾸려졌는지 확인하고 갔다"고 전했다.

박 부회장은 개막 직전인 9시41분 정의선 현대자동차그룹 회장이 부스 투어 첫 순서로 두산그룹 전시관을 찾았을 때도 현장에 나와서 인사를 나눈 것으로 알려졌다.

정의선 현대자동차그룹 회장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 퐁텐블루 호텔에서 엔비디아 전시관을 관람하고 있다. 박준이 기자 AD 원본보기 아이콘

SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 282,000 전일대비 5,500 등락률 -1.91% 거래량 157,844 전일가 287,500 2026.01.07 12:40 기준 관련기사 새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는[실전재테크][신년사]최태원 SK 회장 "AI 시대 '승풍파랑' 도전 나서자"대기업 총수 일가, 지주사 체제 밖에서 계열사 지배 여전 전 종목 시세 보기 close 에서는 이날 이석희 SK온 대표이사 사장이 전시회를 찾았다. 이 사장은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 349,000 전일대비 41,000 등락률 +13.31% 거래량 5,845,396 전일가 308,000 2026.01.07 12:40 기준 관련기사 글로벌 전기차 판매 2000만대 육박…BYD·지리·테슬라 각축[CES 2026]휴머노이드부터 주차로봇까지…현대차그룹, AI 로봇 기술 전시[특징주]정의선·젠슨황 회동에…현대차, 6%대 랠리 전 종목 시세 보기 close 그룹과 지리자동차 등 부스를 방문하면서 모빌리티 기술을 살펴본 것으로 파악됐다. 전날에는 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장과 김주선 SK하이닉스 AI인프라 사장(CMO)이 젠슨 황 엔비디아 CEO의 특별 연설을 참관한 후 엔비디아 측과 비공개 회동을 가졌다.

삼성그룹 CEO들은 이번 CES 2026에서 윈호텔에 단독 전시관을 차린 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 139,400 전일대비 500 등락률 +0.36% 거래량 28,943,347 전일가 138,900 2026.01.07 12:40 기준 관련기사 실적이 끌고 수급이 받친다…상단 눈높이 높아지는 국내 증시[CES 2026]"사람 비키세요, 로봇 지나갑니다"‥드디어 막 오른 CES '첨단 기술의 향연'[CES 2026]정의선, 삼성 찾아 "콜라보하시죠"…엔비디아·퀄컴 관람(종합) 전 종목 시세 보기 close 부스를 방문했다. 노태문 삼성전자 대표이사 사장은 지난 4일 '더 퍼스트룩(The First Look)' 대표연설에 참여한 후 다음 날 같은 곳에서 기자간담회를 진행했다. 이날에는 삼성전자 부스를 방문한 정의선 회장을 직접 맞이하기도 했다.

장덕현 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 265,000 전일대비 3,000 등락률 -1.12% 거래량 487,283 전일가 268,000 2026.01.07 12:40 기준 관련기사 [클릭 e종목]"삼성전기, 높아지는 이익 지속성…목표가 ↑"[클릭 e종목]"삼성전기, 로봇시대 핵심 부품 공급…목표가↑"[이주의 관.종]AI 슈퍼사이클 올라탄 삼성전기, 내년 실적 '1조 클럽' 복귀 예고 전 종목 시세 보기 close 사장은 이번 전시에서 별도 부스를 마련하지 않았지만, 이날 삼성전자 부스를 둘러본 후 취재진과 만나 휴머노이드용 카메라 모듈 등 기술 개발 의지를 드러냈다.

장덕현 삼성전기 사장이 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 개막일인 6일(현지시간) 미국 라스베이거스 윈호텔에 있는 삼성전자 단독 전시관에서 부스를 둘러보고 있다. 박준이 기자정의선 현대자동차그룹 회장이 미국 라스베이거스 퐁텐블루 호텔에서 엔비디아 전시관을 관람하고 있다. 박준이 기자 원본보기 아이콘

이날 CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 176,400 전일대비 2,500 등락률 -1.40% 거래량 59,676 전일가 178,900 2026.01.07 12:40 기준 관련기사 [신년사]손경식 CJ 회장 "K-트렌드 실행 속도로 승부""'개인정보 유출' 쿠팡 대응 헛발질…경쟁·후발 업체 기회"[클릭 e종목]브랜드사용료 5년새 3배 껑충…CJ지주 '효자' 올리브영 전 종목 시세 보기 close 그룹에서는 이재현 회장의 장남인 이선호 미래기획그룹장이 전시장에 참석해 글로벌 산업 트렌드 변화와 미래 혁신 기술의 산업 적용 사례 등을 살펴봤다. 그는 인공지능(AI)·디지털전환(DT) 경쟁력 강화를 위해 국내·외 주요 기업과 유망 스타트업 부스를 참관하고 현장 미팅도 이어갈 예정이다.





라스베이거스(미국)=전영주 기자 ange@asiae.co.kr

라스베이거스(미국)=박준이 기자 giver@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>