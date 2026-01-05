코스피, 거침없는 '진격'…4450선 안착하며 또 사상 최고치 경신

5일 종가 4457.52…3%대 급등

코스닥, 2023년 8월 이후 첫 950선

한국 증시가 새해 들어 유례없는 기록 행진을 이어가며 '코스피 4450 시대'를 열었다. 지난 2일 4300선 돌파 기세를 그대로 이어받아 1거래일 만에 종가 기준 사상 최고치를 다시 한번 새로 썼다. 코스닥도 1% 넘게 올라 신고가를 경신했다.

5일 코스피 지수는 전 거래일 대비 3.43% 뛴 4457.52로 마감했다. 이날 전장 대비 1.77% 뛴 4385.92로 출발한 지수는 꾸준한 오름세를 이어가며 장중 사상 최고치를 잇달아 갈아치웠다.

거센 외국인 매수세가 지수를 끌어올리는 동력이 됐다. 이날 외국인 투자자는 홀로 2조1669억원을 사들였다. 반면 개인과 기관은 각각 1조5100억원, 7031억원을 팔아치우며 차익 실현에 나섰다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 138,100 전일대비 9,600 등락률 +7.47% 거래량 42,847,876 전일가 128,500 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 "갤S25에 45만원 더"…KT 위약금 면제, 단통법 폐지 후 이통3사 전면전코스피, 장중 4440선 돌파 시도…반도체 '불기둥'에 3%대 급등지배구조 개혁과 유동성 기대…한국 증시 랠리, 올해도 이어질까 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 696,000 전일대비 19,000 등락률 +2.81% 거래량 4,111,823 전일가 677,000 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 장중 4440선 돌파 시도…반도체 '불기둥'에 3%대 급등지배구조 개혁과 유동성 기대…한국 증시 랠리, 올해도 이어질까멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치 전 종목 시세 보기 close 등 반도체 대형주가 상승장을 주도했다. 삼성전자는 2025년 4분기 어닝 서프라이즈 기대감을 반영하며 7.47% 급등해 13만8100원으로 마감했다. SK하이닉스도 2.81% 올랐으며 장중 70만원 터치에 성공했다.

이 밖에도 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 371,500 전일대비 10,500 등락률 +2.91% 거래량 355,352 전일가 361,000 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치[신년사]김동명 LG엔솔 사장 "2030년 생산성 30%↑…ESS·AX로 초격차 확보"포문 연 '적토마' 증시… 반도체馬 질주 vs 이차전지馬 뒷걸음 전 종목 시세 보기 close (2.91%) 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,713,000 전일대비 30,000 등락률 +1.78% 거래량 51,390 전일가 1,683,000 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치[신년사]존림 삼성바이오로직스 대표 "초격차 경쟁력 공고히할 것"코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리 전 종목 시세 보기 close (1.78%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 304,500 전일대비 6,000 등락률 +2.01% 거래량 1,282,116 전일가 298,500 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 현대차, 작년 글로벌 413만대 판매…올해 목표는 '415만대'울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로정의선 "한·중 관계 개선되면 현대차에 도움…中 판매 늘릴 것" 전 종목 시세 보기 close (2.01%) SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 416,000 전일대비 24,000 등락률 +6.12% 거래량 549,926 전일가 392,000 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치'주인공은 마지막에'…막판 급등하며 올해 '시총 7위' 꿰찬 기업코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리 전 종목 시세 보기 close (6.12%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 513,000 전일대비 9,000 등락률 +1.79% 거래량 274,884 전일가 504,000 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 [신년사]정기선 HD현대 회장 "소통 문화가 경쟁력"…형식 깬 시무식 진행멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치'주인공은 마지막에'…막판 급등하며 올해 '시총 7위' 꿰찬 기업 전 종목 시세 보기 close (1.79%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 83,200 전일대비 8,000 등락률 +10.64% 거래량 15,125,707 전일가 75,200 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 지배구조 개혁과 유동성 기대…한국 증시 랠리, 올해도 이어질까멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치‘1월 효과’에 제대로 올라타고 싶다면? 전 종목 시세 보기 close (10.64%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,012,000 전일대비 66,000 등락률 +6.98% 거래량 327,617 전일가 946,000 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지'주인공은 마지막에'…막판 급등하며 올해 '시총 7위' 꿰찬 기업 전 종목 시세 보기 close (6.98%) 등 시가총액 상위 종목들이 강세를 나타냈다.

업종별로는 기계·장비(8.39%) 전기·가스(6.04%) 전기·전자(5.12%) 제조(4.24%) 건설(3.33%) 운송장비·부품(2.54%) 등의 순으로 오름폭이 컸다.

임정은·태윤선 KB증권 연구원은 "이번 주는 오는 6일(현지시간) 개최되는 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'과 오는 8일 예정된 삼성전자 잠정 실적 발표, 9일 미국 고용지표 결과가 시장을 움직일 핵심 변수가 될 것"이라고 짚었다.

같은 날 코스닥은 전장보다 1.26% 뛴 957.50에 거래를 마쳤다. 지수는 전 거래일 0.32% 오른 948.61로 출발한 뒤 상승 폭을 키워 장중 한때 957.59까지 치솟아 52주 신고가를 경신했다. 코스닥이 950선을 돌파한 것은 2023년 8월 이후 처음이다.

시총 상위 10개 종목 중 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 476,500 전일대비 17,000 등락률 -3.44% 거래량 292,926 전일가 493,500 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (-3.44%)를 제외한 전 종목이 올랐다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 468,500 전일대비 11,500 등락률 +2.52% 거래량 466,838 전일가 457,000 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 타이밍이 관건인 시장… 4배 주식자금을 연 4%대 최저금리로멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치알테오젠, 고용량 아일리아 바이오시밀러 개발 가능한 제형 기술 국제특허 출원 전 종목 시세 보기 close (2.52%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 145,800 전일대비 4,100 등락률 +2.89% 거래량 551,111 전일가 141,700 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 수익 구조를 바꾸는 자금 전략…연 4%대 금리로 투자금을 최대 4배까지멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치[클릭 e종목]"에코프로비엠, 올해 양극재 판매 역성장" 전 종목 시세 보기 close (2.89%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 89,900 전일대비 1,600 등락률 +1.81% 거래량 1,813,119 전일가 88,300 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치[신년사]이동채 에코프로 회장 "기술력 없으면 미래 없다…주인의식 가져야"코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리 전 종목 시세 보기 close (1.81%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 212,000 전일대비 16,500 등락률 +8.44% 거래량 1,776,635 전일가 195,500 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 타이밍이 관건인 시장… 4배 주식자금을 연 4%대 최저금리로멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 4%대 금리로 최대 4배까지 전 종목 시세 보기 close (8.44%) HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 53,900 전일대비 1,000 등락률 +1.89% 거래량 854,905 전일가 52,900 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 지배구조 개혁과 유동성 기대…한국 증시 랠리, 올해도 이어질까멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치종목은 잘 골랐는데 투자금이 부족하다면? 최대 4배 자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (1.89%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 176,100 전일대비 5,300 등락률 +3.10% 거래량 388,278 전일가 170,800 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치리가켐바이오, 머크 출신 한진환 박사 신약연구소장 영입장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (3.10%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 258,000 전일대비 11,000 등락률 +4.45% 거래량 246,860 전일가 247,000 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 4200선 지키며 2025년 마무리장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감 전 종목 시세 보기 close (4.45%) 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 71,900 전일대비 400 등락률 +0.56% 거래량 542,976 전일가 71,500 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감한국증시 상승 출발…SK하이닉스·삼성전자 강세 전 종목 시세 보기 close (0.56%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 253,500 전일대비 9,000 등락률 +3.68% 거래량 238,487 전일가 244,500 2026.01.05 15:30 기준 관련기사 멈추지 않는 코스피 질주…4300 돌파 사흘 만에 '4420선' 터치장 초반 약보합…코스피 4200선은 지켜'반도체 랠리·외국인 매수' 코스피, 4220선 마감 전 종목 시세 보기 close (3.68%) 등이다.

업종별로는 일반서비스(2.69%) 제약(2.47%) 운송장비·부품(2.37%) 전기·전자(2.33%) 금속(2.24%) 제조(1.62%) 등의 순으로 많이 올랐다.

임정은·태윤선 연구원은 "산타랠리에 이어 '1월 효과' 기대감이 커지는 가운데 코스닥 시장 계절성에 주목할 필요가 있다"며 "반도체 호황에 따른 낙수효과가 기대되는 소부장에도 온기가 확산되고 있다"고 분석했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>