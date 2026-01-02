한화비전, 올해부터 제품 보증 기간 5년으로 확대

2026년 1월1일 이후 생산된

네트워크 카메라·저장장치 등 대상

한화비전은 2026년 1월1일 이후 생산되는 네트워크 제품에 한해 무상 수리 등을 포함한 품질 보증 기간을 3~4년에서 5년으로 확대한다고 2일 밝혔다. 기존에는 ▲일반 네트워크 제품 3년 ▲대·중소 상생협력 제품 4년의 보증기간을 각각 적용했는데, 이를 5년으로 일괄 확대한 것이다.

대상 품목은 네트워크 카메라와 저장장치다. 하드 디스크 드라이브(HDD), 소모성 자재 등 일부 품목이나 유수명 자재는 대상에서 제외된다.

품질 보증 기간 5년은 국내 영상보안 시장 기준 업계 최고 수준이다. 이를 통해 한화비전의 고객들은 보안 시스템을 보다 안정적으로 운영하는 것은 물론 유지보수 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

한화비전의 제품은 글로벌 기준 5년 평균 0.5% 미만의 AS율을 기록한 바 있다. 한화비전은 전국 26개 서비스 지정점을 통해 신속하고 정확한 서비스를 제공하고 있다. 콜센터에서는 전문 교육을 수료한 엔지니어가 기술 상담과 원격 점검 등을 지원한다.

한화비전 관계자는 "이번 보증 기간 확대로 업계 최고 수준의 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다"라며 "앞으로도 차별화된 서비스를 통해 브랜드 가치를 제고해 나가겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



