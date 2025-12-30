용산어린이정원, 사전예약 없이 들른다

용산공원 반환부지 임시개방 구간(용산어린이정원)이 30일부터 전면 개방됐다. 사전예약 없이 자유롭게 출입이 가능해졌다.

정부는 앞서 2020년 8월부터 장교숙소 5단지, 2023년 5월부터 용산어린이정원을 임시 개방해 운영했다. 용산어린이정원은 신원확인·보안검색을 위해 사전예약을 받은 관람객만 입장이 허용됐으나 폐쇄적인 운영방식으로 활성화에 한계가 있다는 지적이 있었다고 국토교통부는 설명했다.

용산어린이정원 잔디마당. 연합뉴스

오염 정화, 대통령실 집들이 행사 및 위탁업체 선정 의혹과 관련해 국회에서 감사를 요구한 일도 있다. 이러한 점을 감안해 관련 규정에서 출입제한 근거조항 등을 없앴다. 용산어린이정원 명칭 역시 내년 상반기 중 국민 의견을 받아 특정 계층이나 연령대, 대상에 국한하지 않고 공원을 정식으로 조성할 때 연속성을 가질 수 있도록 바꾸기로 했다. 용산공원 사업계획 단계부터 예산을 제대로 쓰는지 살펴보기 위해 용산공원 재정집행 평가위원회를 꾸릴 방침이다.

올해 들어 관람객이 자주 찾는 구간에 대해 토양 모니터링을 신설한데 이어 내년부터 공기질과 토양을 포함한 환경 모니터링을 주기적으로 할 예정이다. 임시개방 전 과정에 대한 환경관리 매뉴얼도 마련한다. 한편 이날부터 내년 2월 1일까지 매주 금요일부터 일요일 야간시간대(오후 5시~9시)에 용산어린이정원 장군숙소 인근에서 미디어아트 전시 프로그램을 운영한다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



