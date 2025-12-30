본문 바로가기
청와대

청와대 "이혜훈 후보자 사과, 국민 납득할 때까지 설명해야"

송승섭기자

입력2025.12.30 16:06

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 인사를 하고 있다. 연합뉴스

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 30일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 인사를 하고 있다. 연합뉴스

청와대가 30일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 '내란 사과'에 대해 "국민 여러분께서 납득하실 수 있을 때까지 후보자가 설명 드리는 것이 맞다"고 말했다.


김남준 청와대 대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 이 후보자의 사과에 대한 입장을 묻는 말에 "국민 여러분들께서 판단해주실 것"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 "청와대의 입장보다는 후보자의 입장을 그대로 봐 달라"고 언급했다.

이 후보자는 예산처 장관 인선 발표 이후 윤석열 전 대통령의 탄핵을 반대하고 계엄을 옹호했다는 논란에 휩싸였다. 이에 이 후보자는 이날 출근길에 기자들을 만나 "당파성에 매몰돼 사안의 본질과 국가 공동체가 처한 위기의 실체를 놓쳤다"며 사과했다.


국민권익위원회와 저출산고령사회위원회를 국무회의에 배제한 것에 대한 질문에는 "그때그때 참석하는 사람들은 변동이 있을 수밖에 없다"며 "필수 참석 대상자가 아닌 배석자는 사안별 혹은 안건별로 달라질 수 있다"고 김 대변인은 설명했다.


유철환 국민권익위원장과 주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 최근 '국무회의 참석 대상이 아니다'라는 취지의 통보를 받고 국무회의에 불참하고 있다. 권익위원장과 저고위 부위원장은 국무위원이나 필수 참석자가 아니지만 배석자로서 관례적으로 참석해왔다.

한편 김병기 더불어민주당 원내대표가 이날 사퇴한 것에 대한 입장을 묻는 말에 김 대변인은 "원내 사안이기 때문에 청와대 대변인 브리핑에서 의견을 말씀드리는 것은 적절치 않을 것 같다"고 했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
