"현대차 그랜저, 올해 '중고차금융' 1위"

문채석기자

입력2025.12.30 09:35

KB캐피탈, 2025년 연말결산 어워즈
판매량 증가 1위 팰리세이드, 조회수는 K8

현대자동차 그랜저가 KB캐피탈의 중고차 거래 플랫폼 'KB차차차'에서 판매량, 조회수 1위를 석권한 것으로 나타났다.


"현대차 그랜저, 올해 '중고차금융' 1위"
30일 KB캐피탈에 따르면 올초부터 지난달까지의 판매·조회 데이터 분석 결과 그랜저가 판매량, 조회수 1위를 기록했다. 판매량 증가 1위는 현대차 팰리세이드, 조회 수 증가 1위는 기아 K8이었다. KB차차차는 국내 및 수입차 매물 15만여대를 보유하고 있다.

그랜저에 이어 기아 카니발, 현대차 아반떼, 기아 모닝, 현대차 쏘나타가 판매량 2~5위를 차지했다. 그랜저 판매량은 전년 대비 2.7% 증가했다.


팰리세이드는 전년 대비 판매 대수가 2512대 늘었다. 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 수요가 꾸준히 증가하며 고객 관심도가 높아진 것으로 풀이된다.


조회수도 그랜저가 1위였다. 이어 현대차 아반떼, 기아 카니발, 현대차 쏘나타, 현대차 제네시스 G80 순이었다. 그랜저 조회수는 2위 아반떼보다 약 16만회 많았다. 상위 5개 차량 모두 전년 대비 조회수가 약 10% 늘었다.

한편 KB캐피탈은 지난 22일부터 다음 달 9일까지 KB차차차를 통해 연말연시 이벤트를 진행한다고 알렸다. 올해 판매량 1위 중고차를 맞힌 고객 50명을 추첨해 외식 상품권을 줄 예정이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
