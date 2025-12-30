파주시, '2025년 옥외광고 유공' 국무총리 기관 표창 수상

전국 최초 친환경 현수막 조례 제정 등 혁신 행정 인정받아

2020년 대통령 표창에 이어 다시 한번 행정 역량 입증

경기 파주시는 행정안전부 주관 '2025년 옥외광고업무 유공' 포상에서 국무총리 기관 표창을 수상했다고 30일 밝혔다.

파주시는 행정안전부 주관 '2025년 옥외광고업무 유공' 포상에서 국무총리 기관 표창을 수상하고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 포상은 전국 지자체를 대상으로 ▲불법광고물 정비 ▲올바른 광고 문화 기반 조성 ▲불법광고물 예방·정비 ▲현수막 재활용 등 옥외광고 업무 전반을 종합적으로 평가해 우수한 성과를 거둔 기관에 수여하는 상이다.

파주시는 전국 최초의 혁신 시책들을 과감히 도입해 높은 평가를 받아 지난 2020년 대통령 표창 수상에 이어 올해 국무총리상을 수상했다.

주요 성과로는 전국 최초로 제정한 「현수막의 친환경 소재 사용 촉진 및 재활용 활성화 조례」가 꼽힌다. 파주시는 기후 위기 시대에 대응해 폐현수막 발생을 줄이고 친환경 소재 사용을 장려하기 위해 조례를 제정하고, 친환경 소재를 사용한 현수막에 대해 보상금을 지급하는 등 탄소중립 실현에 앞장서 왔다. 이 정책은 현재 전국 110여 개 지자체로 확산되는 성과를 거두고 있다.

또한 첨단 기술을 활용한 '불법광고물 자동경고 발신 시스템'도 큰 몫을 했다. 불법 현수막이나 전단지에 기재된 전화번호로 위반 경고 문자를 반복 발송하는 이 시스템은 2025년 한 해에만 약 20만 건 이상의 발송 실적을 기록하며 불법 광고 행위 억제에 실질적인 효과를 거두었다.

이 밖에도 ▲전국 최초로 개인형 이동장치(PM) 안전 디자인을 적용한 '다목적 부착방지 시트' 설치 ▲전 부서를 대상으로 '옥외광고물 사전 경유제' 확대 시행 ▲폐현수막을 활용한 발명 특허 제품 '스노우 카 마스크' 제작 등 파주시만의 독창적인 정책들이 이번 수상의 원동력이 됐다.

장혜현 건축디자인과장은 "이번 국무총리상 수상은 쾌적한 도시 환경을 위해 힘을 모아준 54만 파주시민과 공직자들이 함께 일궈낸 값진 결실"이라며 "앞으로도 파주시는 고품격 디자인 행정과 친환경 정책을 통해 전국 옥외광고 문화의 표준을 만들어 나가겠다"라고 밝혔다.

한편, 파주시는 29일 정부세종청사에서 열린 '2025년 옥외광고업무 시도 담당자 워크숍'에 참석해 국무총리 표창을 전수받았으며, 전국 지자체 담당자들을 대상으로 파주시의 우수사례를 발표했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>