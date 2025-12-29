거제 캠핑카서 의식 잃은 50대 남녀 발견 … 남성 사망

경남 거제의 한 공터에 세워진 캠핑카에서 사실혼 관계의 남녀가 의식이 없는 상태로 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

29일 거제경찰서에 따르면 전날 정오께 거제시 동부면 한 공터에 주차된 캠핑카에서 50대 남녀가 의식이 없는 상태로 발견됐다.

신고받은 소방 당국이 출동했으나 남성은 이미 숨진 상태였고 의식을 잃은 여성은 병원에 옮겨졌다.

경찰 조사에서 두 사람은 사실혼 관계로 파악됐으며, 평소 채무 문제로 어려움을 겪었던 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎ 109 또는 자살 예방 SNS 상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>