강릉시, 2026년부터 상하수도 요금 인상…다자녀 감면은 ‘2자녀’로 확대

상수도는 7%·하수도는 합류식 8%·분류식 12% 인상

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 오는 2026년 1월 고지분부터 상하수도 요금을 인상한다.

강릉시, 상하수도 요금 2026년 1월 고지분부터 인상 홍보물. 강릉시 제공

이번 요금 인상은 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급과 안전한 하수처리를 위해 노후 시설 개선에 필요한 재원을 확보하고자 추진되는 것으로, 시는 지난 2024년부터 3년간 단계적으로 상하수도 요금을 인상하고 있다.

인상률은 상수도 7%, 하수도 합류식 8%, 분류식 12% 이내로 평균 약 10% 수준이다. 2026년 인상률이 적용될 경우, 월평균 15t(㎥)의 수돗물을 사용하는 가정은 기존 2만4900원에서 2만7140원으로 2240원이 증가하게 된다.

강릉시 관계자는 "이번 상·하수도 요금 인상을 통해 노후 시설을 개선하고, 시민들에게 더욱 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "시민 여러분의 넓은 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.

한편, 강릉시는 2026년 1월 고지분부터 다자녀 가구 상하수도 요금 감면 기준을 기존 3자녀 이상에서 2자녀 이상으로 확대 시행하며, 기존 감면 제도의 운영 개선에도 적극 힘쓰고 있다.





