[내일 날씨]아침 최저 -15도 강추위…중부 곳곳 눈이나 비

토요일인 27일에도 전국적으로 한파가 기승을 부리겠다. 중부를 중심으로 눈이나 비가 내리겠다.

아침 최저기온은 -15~-3도, 낮 최고기온은 -1~7도로 예보됐다.

아침 기온은 예년보다 2~5도가량 낮겠고 낮부터 점차 기온이 올라가 예년과 비슷하거나 조금 낮겠다. 바람이 약간 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮겠다.

북서쪽에서 찬 공기가 내려오며 중부 내륙과 전북 동부, 경북권 내륙을 중심으로 아침 기온이 -10도 이하로 내려가겠다. 경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지, 충북 북부는 -15도 안팎의 강추위가 예상된다.

충남권·강원 동해안을 제외한 중부 지방과 경북 내륙 일부 지역에는 한파특보가 내려진 상태다.

지역별 아침 최저기온은 ▲서울 -11도 ▲인천 -8도 ▲춘천 -13도 ▲강릉 -4도 ▲대전 -8도 ▲전주 -5도 ▲광주 -4도 ▲대구 -6도 ▲부산 -3도 ▲제주 3도다.

최고기온은 ▲서울 3도 ▲인천 4도 ▲춘천 0도 ▲강릉 6도 ▲대전 5도 ▲전주 6도 ▲광주 6도 ▲대구 5도 ▲부산 7도 ▲제주 9도다.

중부 지방은 대체로 흐리겠고 남부 지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

오전부터 오후 사이 서울·인천·경기 남부와 일부 경기 북부, 강원 남부 내륙, 충청권은 곳에 따라 눈이 조금 내리겠다. 강원 남부 내륙과 충청권은 밤까지 이어지기도 하겠다. 충청권은 눈 대신 비가 내리는 곳도 있겠다.

경기 북부는 오전부터 오후 사이, 그 밖의 강원 내륙·산지는 오전부터 밤사이, 전북 북부와 경북 서부 내륙은 늦은 오후부터 밤사이 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 지역도 있겠다.

예상 적설량은 인천·경기 남부와 강원 남부 내륙, 충청권은 1㎝ 안팎, 서울·경기 북부는 1㎝ 미만의 눈이 오겠다.

예상 강수량은 인천·경기 남부와 강원 남부 내륙, 충청권 1㎜ 안팎, 서울·경기 북부 1㎜ 미만, 충남 서해안 5㎜ 미만으로 예보됐다.

강원 동해안·남부 산지와 경북 동해안·북동 산지, 부산·울산은 건조특보가 발효됐다. 일부 수도권과 그 밖의 경상권에도 대기가 건조한 곳이 있겠으니 화재가 발생하지 않도록 주의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 예상된다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼2.0ｍ, 남해 0.5∼3.5ｍ로 일겠다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



