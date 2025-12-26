광주시, 서울대와 태화산 학술림 생태자원 활용 업무협약 체결

경기 광주시는 26일 서울대학교와 '태화산 학술림 생태자원 활용 및 상호 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

방세환 광주시장(오른쪽)이 26일 서울대학교와 '태화산 학술림 생태자원 활용 및 상호 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 태화산 학술림이 보유한 학술·생태적 가치를 체계적으로 보전하는 한편, 이를 시민들이 체감할 수 있는 산림 복지공간으로 단계적으로 개방·활용하기 위해 마련됐다.

특히, 광주시는 서울대학교가 추진 중인 태화산 학술림 소유권 무상양도와 관련해 적극적인 협력 의지를 공식 표명하며 양 기관 간 협력 관계를 한층 강화했다.

협약에 따라 양측은 태화산 학술림 내 '치유의 숲' 조성을 비롯해 산림휴양 및 교육 프로그램 개발, 지역 내 기존 산림시설과의 연계 사업 추진 등에 공동으로 나선다. 이를 통해 연구와 학술 목적에 집중돼 있던 학술림의 기능을 시민 중심의 휴양·치유 서비스까지 확대한다는 계획이다.

서울대학교에서 열린 협약식에서 방세환 시장은 "태화산 학술림은 서울대학교와 광주시 모두에게 소중한 자산이자 큰 잠재력을 지닌 공간"이라며 "긴밀한 협력을 통해 시민들에게 치유와 휴식을 제공하는 고품격 산림 복지 거점으로 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

이에 대해 서울대학교 측도 "광주시와의 협력을 통해 태화산 학술림의 생태자원이 지역사회와 상생하는 모범적인 사례가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편, 광주시와 서울대학교는 앞으로 실무협의체를 구성해 협약 내용을 구체화하고 단계별 추진계획 수립과 실질적인 협력 방안을 지속적으로 논의해 나갈 방침이다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>