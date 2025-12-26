양평군, ‘경기형 웰니스 관광’ 중심지로 도약…미리내힐빙클럽·블룸비스타 현판 전달

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 24일 군수실에서 2025년 경기형 웰니스 관광시설 인증 현판을 전달했다. 이번 현판 전달은 경기형 웰니스 관광시설로 선정된 미리네힐빙클럽과 블룸비스타에 공식적으로 축하를 전하고 웰니스 관광 활성화를 위한 협력 의지를 다지기 위해 마련됐다.

전진선 양평군수가 지난 24일 군수실에서 2025년 경기형 웰니스 관광시설 인증 현판을 전달하고 있다. 양평군 제공 AD 원본보기 아이콘

웰니스 관광은 단순한 휴식이나 관광을 넘어 신체적·정신적·정서적 건강 증진과 삶의 질 향상을 목표로 하는 관광 형태로, △자연·숲 치유 △힐링·명상 △뷰티·스파 △한방 및 전통 치유 △웰니스 스테이 △웰빙 푸드·건강식 △반려동물 연계 활동 등 다양한 콘텐츠를 포괄한다. 이러한 특성을 바탕으로 건강과 치유, 생활을 중시하는 관광객을 중심으로 새로운 관광 시장이 형성되고 있다.

문화체육관광부와 한국관광공사는 2017년부터 웰니스 관광을 새로운 관광 성장 동력으로 육성해 왔으며, 2025년까지 총 88개소의 웰니스 관광시설을 인증했다.

경기도와 경기관광공사도 올해 처음으로 '2025 경기형 웰니스 관광 활성화 사업'을 추진해 도내 15개소를 선정했다. 이번에 경기형 웰니스 관광시설로 선정된 미리내힐빙클럽은 '힐링·명상' 분야에서, 블룸비스타는 '스테이(체류형 웰니스)' 분야에서 각각 우수성을 인정받았다. 특히 미리내힐빙클럽은 한국관광공사가 선정한 '우수 웰니스 관광시설'에도 인증된 바 있다.

전진선 양평군수는 현판 전달식에서 "경기형 웰니스 관광시설 인증을 진심으로 축하드린다"며 "양평 관광 발전을 위해 현장에서 노력해 주신 관계자 여러분께 감사드린다"고 말했다.

이어 "양평 관광산업의 지속적인 성장을 위해서는 군과 관광사업자 간의 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 상호 협력을 통해 양평만의 관광 경쟁력을 함께 만들어 가자"고 말했다.

한편, 군은 이번 인증을 계기로 관내 웰니스 관광자원을 체계적으로 연계·육성해 나갈 계획이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>