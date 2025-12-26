장흥군, 산림행정 종합평가 '2년 연속 최우수'

조림·도시숲 관리 등 고른 성과

전남 장흥군이 전남도 산림행정 종합평가에서 2년 연속 최우수 기관으로 선정됐다. 전남 22개 시·군을 대상으로 한 이번 평가는 산림사업 추진 실적을 점검하고 향후 정책 방향을 마련하기 위해 매년 시행되는 제도다.

장흥군이 산림조성 일환으로 나무심기 작업을 진행하고 있다. 장흥군 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 평가는 정부합동평가와 국가 중점 과제 지표를 반영해 총 3개 분야, 18개 지표로 구성됐다. 장흥군은 조림, 임도시설 관리, 도시숲 조성·관리, 나무심기 등 주요 항목에서 고르게 실적을 인정받았다.

군은 지역 여건에 맞춘 사업 추진과 관리체계를 평가에서 높은 점수를 받았다. 군 관계자는 "지역 특성에 맞춰 국가 중점 과제를 충실히 반영한 결과"라며 "녹색자원이 지역 가치로 이어질 수 있도록 산림행정을 지속해서 강화하겠다"고 말했다.





