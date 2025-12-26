한국앤컴퍼니, 임직원 대상 '2025 프로액티브 어워드' 개최

조현범 회장 강조한 '프로액티브 리더' 발굴

한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 25,800 전일대비 300 등락률 -1.15% 거래량 9,507 전일가 26,100 2025.12.26 09:29 기준 관련기사 한국앤컴퍼니그룹, 18년째 사회복지시설에 차량 기증한국앤컴퍼니그룹, 소통 프로젝트 '프로액티브 콘서트' 개최초겨울 한파 車배터리 관리…"지하주차장·주 1회 시동 중요" 전 종목 시세 보기 close 그룹 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 '2025 한국앤컴퍼니 프로액티브 어워드'를 열고 세계 각지에서 이뤄진 임직원의 혁신사례를 공유했다고 26일 밝혔다.

2014년부터 매년 열리는 '프로액티브 어워드'는 탁월한 성과를 통해 혁신을 실현한 조직과 구성원을 '프로액티브 리더'로 선정해 공로를 치하하는 행사다. 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장의 경영철학 핵심인 기업문화 '프로액티브 컬처'를 그룹 전반에 확산하고 발전시키기 위한 대표적인 사내 프로그램이다.

이번 어워드에서는 이노베이션, 퍼포먼스, 챌린지, 리더십 등 총 4개 부문에서 훌륭한 성과를 창출한 8개 팀과 개인이 수상의 영예를 안았다.

한국앤컴퍼니 관계자는 "그룹 고유 기업문화 '프로액티브 컬처'를 기반으로 구성원들이 진취적 사고와 자기주도적 행동을 구현해낼 수 있는 다양한 제도와 프로그램을 운영하고 있다"며 "'프로액티브 어워드' 개최를 통해 구성원 간 건전한 경쟁을 유도하고 개인의 역량 강화와 조직 전반의 업무 혁신으로 이어질 수 있도록 동기를 부여하고 있다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>