태백시, '2025 태백 in 일출 백패킹 페스티벌' 31일 개최

태백산 일출과 함께하는 아웃도어 행사

강원도 태백시(시장 이상호)는 오는 31일부터 1월 1일까지 이틀간, 태백산과 탄광사택 누리큐브 일원에서 '2025 태백 in 일출 백패킹 페스티벌'을 개최한다고 24일 밝혔다.

'2025 태백 in 일출 백패킹 페스티벌'. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 탄광사택 누리큐브를 출발점으로 당골광장, 문수봉, 천제단까지 이어지는 트레킹과 더불어 탄광사택 누리큐브 내 캠핑과 예술 공연 등이 어우러진 체류형 아웃도어 프로그램으로 구성된다.

특히 새해 첫날 태백산 정상에서 맞이하는 일출을 감상할 수 있는 테마 트레킹은 이번 행사의 핵심 콘텐츠로 참가자들은 겨울 태백산의 아름다운 설경과 함께 희망찬 새해의 시작을 맞이할 수 있다.

아울러 부대 프로그램 운영을 통해 참가자 만족도를 높이는 한편, 지역 체류 시간 확대를 통한 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

겨울철 야외 행사라는 계절적 제약에도 불구하고 현재까지 100여 명의 참가 신청이 접수되는 등, 행사에 대한 높은 관심과 인기를 보이고 있다.

태백시 관계자는 "겨울 태백산의 설경과 새해 일출을 함께 즐길 수 있는 특별한 아웃도어 프로그램"이라며 "이번 백패킹 페스티벌에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

이어 "앞으로도 태백의 사계절 자연자원을 활용한 차별화된 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



