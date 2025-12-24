나주시, 빛가람초 IB 월드스쿨 인증…전남 최초 IB 교육체계 완성

초·중·고 연계 국제교육 기반 구축

미래형 공교육 모델 도약

빛가람초등학교가 지난 국제 바칼로레아 본부로부터 초등과정(PYP) 월드스쿨 인증을 획득했다. 나주시 제공

전남 나주시가 빛가람초등학교의 국제 바칼로레아(IB·International Baccalaureate) 월드스쿨 인증을 계기로 전남 최초로 초중고 IB 교육과정 전 단계를 갖춘 지역으로 자리매김하며 미래형 공교육 모델 구축에 속도를 내고 있다.

24일 나주시에 따르면 빛가람초등학교는 지난 11월 25일 국제 바칼로레아 본부로부터 초등과정(PYP) 월드스쿨 인증을 획득했으며 이를 기념하는 인증식이 지난 23일 빛가람초등학교에서 개최됐다.

이날 인증식에는 윤병태 나주시장, 김대중 전남도교육감 등이 참석해 IB 월드스쿨 인증 획득을 축하하고 지역 교육 발전을 위한 협력 의지를 밝혔다.

나주시는 명품교육도시를 선언한 이후 2023년부터 IB 교육과정을 도입해 빛가람초등학교를 관심학교와 후보학교 단계를 거쳐 공식 인증까지 체계적으로 지원해 왔으며 그 결과 국제 기준에 부합하는 IB 월드스쿨로 최종 선정되는 성과를 거뒀다.

이번 인증에 따라 중등과정(MYP)을 운영 중인 나주금천중학교와 고등과정(DP)을 운영 중인 전남외국어고등학교까지 연계되면서 나주시는 전라남도 최초로 초중고 IB 교육과정 전 단계를 모두 갖춘 지역으로 도약하게 됐다.

이는 학생 성장 단계에 맞춘 탐구 중심 교육이 단절 없이 이어질 수 있는 기반을 마련한 것으로 지역 공교육이 국제 교육 기준에 부합하는 교육 모델로 전환되는 중요한 전환점이라는 평가를 받고 있다.

IB 교육과정은 개념 이해와 탐구 학습을 중심으로 학생의 사고력과 문제 해결 능력, 자기주도성을 키우는 역량 중심 교육과정으로 세계 각국의 국제학교와 공교육 현장에서 폭넓게 운영되고 있다.

윤병태 나주시장은 "이번 IB 월드스쿨 인증은 전남 최초로 초중고 연계 IB 교육체계가 구축됐다는 점에서 매우 뜻깊다"며 "IB 교육을 통해 학생 주도성, 탐구 역량, 세계 시민성을 키우는 미래형 공교육 모델이 지역 전반으로 확산되길 기대한다"고 말했다.





