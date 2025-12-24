카카오엔터, 텐센트·라인과 손잡고 내년 'K팝 아티스트 차트' 론칭

아시아권 음원 플랫폼 이용 현황 집계

K팝 트렌드 확인…레이블 전략 수립 활용

카카오엔터테인먼트가 중국의 텐센트뮤직, 일본의 라인뮤직과 전략적 파트너십을 맺고 'K팝 아티스트 차트(가칭)'를 론칭한다.

카카오엔터테인먼트는 뮤직플랫폼 멜론 내에 중국 텐센트 뮤직 엔터테인먼트의 산하 플랫폼 QQ뮤직, KUGOU뮤직, KUWO뮤직, JOOX 그리고 일본 라인뮤직의 이용량을 통합한 K팝 아티스트 차트 론칭을 위한 업무협약(MOU)을 텐센트뮤직 및 라인뮤직과 각각 체결했다고 밝혔다.

K팝 아티스트 차트는 관련 음원플랫폼에서 사용자의 활동과 이용현황을 반영해 산출될 예정이다. 내년 상반기 중 멜론 내에서 선보이는 것을 목표로 하고 있다. 아시아 주요 시장의 이용 현황을 하나의 흐름으로 보여줌으로써 사용자들은 멜론에서 K팝 트렌드를 확인할 수 있고, 아티스트와 레이블이 활동 전략을 수립하는 데 유용한 자료로 활용할 수 있을 것으로 예상된다.

텐센트뮤직은 중국 대륙 지역과 동남아시아에서 각기 막강한 영향력을 가진 음원 스트리밍 플랫폼인 QQ뮤직, KUGOU뮤직, KUWO 뮤직과 JOOX를 운영하고 있다.

카카오엔터테인먼트가 운영하고 있는 탑100과 핫100 등의 멜론차트는 K팝 산업을 대표하는 지표로 자리매김하고 있다. 멜론차트의 데이터는 연말 K팝 대표 시상식인 MMA(멜론뮤직어워드)의 수상 집계 및 국내 주요 방송사 가요 프로그램의 순위산정, 2023년 6월부터는 미국 빌보드 차트에까지 반영이 되며 전 세계에 K팝의 영향력을 확대하고 있다.

일본의 뮤직 스트리밍 서비스 라인뮤직은 일본 내 9900만명이 이용하는 커뮤니케이션 애플리케이션 '라인'의 생태계와 연동한 음악 경험을 제공하는 것이 특징이다.

장윤중 카카오엔터테인먼트 대표는 "이번 차트는 K팝 시장에 신뢰도 높은 기준을 제시함으로써 산업·아티스트·팬 모두에게 새로운 가치를 제공하는 계기로, 앞으로도 카카오엔터테인먼트는 K팝 생태계의 성장과 글로벌 위상 제고에 기여할 것"이라고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>