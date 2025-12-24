부산항만공사, 취약계층 청소년 AI 역량 강화 나서

초록우산 함께 ‘BPA AI 드림스쿨’ 운영



디지털 격차 해소·미래 인재 양성 지원

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 23일 초록우산(부울경권역총괄본부장 이수경)과 함께 지역 청소년들의 인공지능 디지털 역량 강화를 지원하는 'BPA AI 드림스쿨' 교육을 진행했다.

'BPA AI 드림스쿨'은 초연결사회로의 전환과 함께 급속히 확산하는 AI 기술 환경 속에서, 디지털 교육 기회가 상대적으로 부족한 지역 내 취약계층 아동·청소년이 미래 사회에 능동적으로 대응할 수 있도록 돕기 위해 마련된 사회공헌 프로그램이다.

이번 교육에서는 아동들이 AI 기술을 안전하게 활용할 수 있도록 개인정보 보호와 올바른 AI 활용 방법을 중심으로 한 AI 전문가 교육이 우선 제공됐다. 또 차년도 상반기까지 AI 유료 서비스 구독료를 지원해, 참여 아동들이 최신 AI 기술을 지속적으로 경험하며 학습할 수 있도록 지원할 예정이다.

아울러 BPA는 향후 공모전을 개최해 아동들의 AI 활용 능력 향상 등 교육 성과를 점검하고, 이를 바탕으로 추가 지원 여부를 검토할 계획이다. 이는 단순 체험을 넘어 디지털 격차 해소와 함께 아동 스스로 주도적인 학습과 창의적 성장을 이어갈 수 있도록 돕는 실질적인 교육 투자다.

송상근 부산항만공사 사장은 "AI 기술은 미래 사회를 살아가기 위한 필수 역량"이라며 "이번 교육이 청소년과 청년들이 자신의 가능성을 발견하고 한 단계 성장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 이어 "지역사회와 협력해 미래 인재 양성을 위한 사회공헌 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

부산항만공사는 초록우산과 함께 임직원 매칭그랜트 결연후원, 지역 인재 양성 사업, 지역사회 물품 후원 등 다양한 협력 사업을 통해 지역 아동·청소년의 건강한 성장을 지원하고 있다. 이와 함께 취약계층 복지 증진, 지역경제 활성화, 친환경 항만 조성, 문화·체육 지원 등 폭넓은 사회공헌활동을 전개하며 공공기관으로서 ESG 경영 실천과 나눔문화 확산에 앞장서고 있다.

부산항만공사가 지난 23일 초록우산과 함께 지역 청소년들의 인공지능 디지털 역량 강화를 지원하는 'BPA AI 드림스쿨' 교육을 진행하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자



