흰 수염 빨간 옷 시장님… 박형준 부산시장, '일일산타' 변신 아동양육시설 찾아

성탄절 선물 전달, 따뜻한 공동체 가치 나눠

박형준 부산시장이 하루 산타클로스로 변신한다. 성탄절을 앞두고 아동양육시설을 찾아 아이들과 따뜻한 시간을 나눈다.

부산시(시장 박형준)는 박 시장이 성탄절 전날인 24일 오후 3시 30분 '일일산타'로 나서 수영구에 있는 아동양육시설 동산원을 방문해 아이들에게 성탄절 선물을 전달한다고 알렸다. 박 시장은 이날 아이들과 인사를 나누며 공동체의 의미를 함께 전할 예정이다.

박 시장은 시설의 생활환경을 둘러보고 종사자들의 노고에 감사의 뜻을 전하고 아동 돌봄과 보호아동 지원 정책과 관련한 현장의 의견을 듣는다. 이를 통해 보호아동의 건강한 성장과 자립을 위한 촘촘한 돌봄과 지원의 중요성을 강조할 계획이다.

동산원은 전쟁고아를 돌보기 위해 1957년 설립된 이후 보호가 필요한 아동들이 자립할 수 있도록 지원해 온 아동양육시설이다.

부산시는 올해 아동양육시설 20곳에 운영비 등 307여억원을 지원해 아동들이 안정적인 환경에서 생활할 수 있도록 했다. 초·중·고등학생 시설아동 용돈은 올해 2000원씩 인상했고 보호연장 아동에게는 월 5만원을 새롭게 지원하고 있다.

이와 함께 부산시는 보건복지부가 주관한 아동정책시행계획 추진실적 평가에서 4년 연속 최우수 지자체로 선정됐다. 아동정책영향평가에서도 2년 연속 수상했다. 시는 이러한 성과를 바탕으로 보육·교육·돌봄·주거가 연계된 아동복지 체계를 강화해 아동친화도시 조성을 이어갈 방침이다.

박형준 시장은 "아동복지는 아이 한 사람의 삶 전반을 지키는 핵심 정책"이라며 "아이들이 따뜻한 응원 속에서 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 돌봄체계를 강화하고 지역사회가 함께하는 공동체를 만들어 가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



