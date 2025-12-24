본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

최강창민, 삼성서울병원에 취약 아동 치료비 5000만원 기부

이이슬기자

입력2025.12.24 14:35

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
최강창민 첫 솔로 일본 투어 도쿄 아레나 공연 모습. SM엔터테인먼트 제공

최강창민 첫 솔로 일본 투어 도쿄 아레나 공연 모습. SM엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

동방신기 멤버 최강창민이 성탄절을 맞아 취약계층 아동 치료비로 5000만원을 기부했다고 삼성서울병원이 24일 밝혔다.


최강창민은 "아이들이 하루빨리 밝은 모습으로 세상에 나와 꿈을 펼칠 수 있기를 진심으로 기원한다"며 "기부금이 아이들의 건강을 되찾는 데 보탬이 돼 하루빨리 밝은 모습으로 세상에 나와 꿈을 펼칠 수 있기를 바란다"고 말했다.

그는 초록우산 고액 기부자 모임 '그린노블클럽' 회원이다. 이전에도 집중호우 피해 아동과 취약계층 청소년을 위해 기부하는 등 나눔을 실천하고 있다.


한편 최강창민은 최근 진행한 일본 투어에서 8개 도시 총 20회 공연 매진을 기록하며 누적 관객 6만5000명을 동원했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정가의 7배"에도 없어서 못 산다…품절대란 난 주토피아 2 굿즈 "정가의 7배"에도 없어서 못 산다…품절대란 난 주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

"편의점서 보면 바로 사야"…3주 만에 20만개 팔린 '반도체 과자'

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"하나쯤은 사둬야 하나"…줄줄이 '사상 최고가' 찍은 금·은·백금

상설특검, '쿠팡 불기소 외압 의혹' 엄희준·김동희 검사 압수수색

새로운 이슈 보기