본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

금융

금융당국, '개인정보 유출' 신한카드 긴급 현장검사

오규민기자

입력2025.12.24 13:42

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

긴급 대책회의 개최

금융위원회가 신한카드 정보유출 사고 관련 긴급 대책회의를 열고 현장검사에 착수한다고 밝혔다.


금융위는 24일 오전 신진창 사무처장 주재로 신한카드 정보유출 사고 관련 긴급 대책회의를 소집해 유출 상황·경위 등을 파악하고, 개인신용정보 유출 가능성에 대한 검사 및 대응방향, 정보유출로 인한 추가적인 피해 방지 및 유사사례 재발방지 방안 등에 대해 논의했다.

신한카드는 내부직원이 신규 카드모집을 위해 가맹점 대표의 개인정보를 외부로 유출한 사실을 확인해 23일 개인정보보호위원회에 유출 사실을 신고했다. 회사 자체 점검결과에 따르면, 2022년 3월부터 올해 5월까지 기간 중 약 19만2000건의 개인정보(사업자번호·상호·가맹점 주소·가맹점 전화번호·휴대전화번호·성명·생년월일 등)가 유출된 것으로 파악됐다.


회사 자체점검 결과에 따른 유출정보는 신용정보가 포함되지 않은 개인정보인 것으로 보이나, 금융감독원은 추가적인 개인신용정보 유출 여부를 확인하고 있다.

금융당국, '개인정보 유출' 신한카드 긴급 현장검사
AD
원본보기 아이콘

금융위와 금융감독원은 현재 개인정보 유출과 관련하여 조사 중인 개인정보보호위원회와 긴밀히 협의 중이다. 금감원은 추가적인 개인신용정보 유출 가능성, 정보보호 관련 내부통제 시스템 등을 면밀히 조사하기 위해 신한카드에 즉시 현장검사를 착수할 예정이며, 만약 계좌번호 등과 같은 개인신용정보의 유출이 추가적으로 파악될 경우 신용정보법 등 관련법령에 따른 조치를 신속하게 진행해나갈 계획이다.


정부는 무엇보다 금번 유출된 정보로 인한 전화금융사기(보이스피싱), 파밍 등 가맹점주의 2차 추가 피해가 없도록 대고객 통지 및 피해 예방조치 안내, 정보유출대응 전담체계 가동, 피해발생여부 모니터링 및 필요시 신속한 보상조치 등 신한카드의 실효성 있는 보호조치를 요청했고, 이러한 조치가 차질없이 신속하게 이행되도록 철저히 관리·감독해 나갈 예정이다.

금감원은 특히 카드모집과 관련해 유사한 정보유출 사례가 있는지 즉시 전 카드업권을 점검하기로 했다. 필요시에는 검사로 전환할 계획이다. 카드업권에는 유사사례가 재발하지 않도록 임직원 정보보호 교육 및 내부통제 강화 등 자체 점검을 철저히 할 것을 강력히 요청했다.


금융당국은 "카드업권 뿐만 아니라 전 금융업권의 내부 정보보호 시스템을 철저히 점검하고, 내부통제 미비점이 발견될 경우, 엄중한 책임을 물을 계획"이라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무 향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"편의점서 보면 바로 사야"…3주 만에 20만개 팔린 '반도체 과자'

'마약 혐의' 남양유업 창업주 외손녀 황하나 경찰에 체포

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

서울 시내버스 노조, 내년 1월13일 총파업 예고

새로운 이슈 보기