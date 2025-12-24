본문 바로가기
김시습 전집 6권 완간…"원문 교감·새 번역으로 완성도 높여"

서믿음기자

입력2025.12.24 13:19

조선 전기의 문인 매월당 김시습(1435~1493)의 문학 세계를 집대성한 '신편신역 김시습 전집'(전 6권)이 부여문화원과 매월당김시습기념사업회 공동으로 간행됐다.

김시습 전집 이미지. 매월당김시습기념사업회 제공

이번 전집은 기존 전집을 단순히 정리한 것이 아니라, 원문을 새로 교감해 오류를 바로잡고 누락된 작품을 보완한 '신편', 오늘의 독자를 위한 새 번역 '신역'을 내세운 것이 특징이다. 불교 관련 시문과 발문을 '한국불교전서' 등을 바탕으로 교감했으며, 일본 내각문고에 소장된 '임천가화' 등 새로운 자료도 수록해 김시습 저작의 외연을 넓혔다.


전집은 시·문·별집·속집·부록으로 구성됐고, 김시습 연구의 권위자인 심경호 고려대 명예교수가 교감·번역·주해를 맡아 학술적 완성도를 높였다. 번역문에는 해설을 덧붙여 연구자뿐 아니라 일반 독자도 읽기 쉽게 했다.

김시습의 마지막 거처인 부여에서 지역의 지원으로 완성된 이번 전집은, 그의 문학과 사상을 오늘의 독서 자리로 다시 불러내며 김시습 텍스트의 새로운 기준을 제시하는 성과로 평가된다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
