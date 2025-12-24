본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

"문화누리카드 지원금 빨리 사용하세요"...31일 사용 마감

서믿음기자

입력2025.12.24 10:56

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연간 사용액 3만원 이상만 내년 자동 재충전

한국문화예술위원회는 오는 31일까지 문화누리카드 지원금을 모두 사용해야 한다고 24일 밝혔다. 연간 사용액이 3만원 이상일 경우에만 내년도 지원금(14만원)이 자동 재충전된다.

문화누리카드 포스터. 한국문화예술위원회 제공

문화누리카드 포스터. 한국문화예술위원회 제공

AD
원본보기 아이콘

통합문화이용권인 문화누리카드는 취약계층의 문화 향유 기회를 넓히기 위한 문화복지 사업으로, 6세 이상 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 한다. 문화예술, 여행, 체육 분야 등 전국 3만4000여 개 가맹점에서 사용할 수 있다.


아직 카드를 사용하지 않았거나 잔액이 남아 있는 이용자는 반드시 연말까지 사용해야 하며, 미사용 금액은 자동 소멸돼 국고로 환수된다. 잔액은 문화누리카드 누리집과 모바일 앱, 고객센터(ARS)를 통해 확인할 수 있다.

아르코 문화누리카드 사업 담당자는 "문화누리카드는 경제적 여건으로 문화생활이 어려운 분들을 위한 제도"라며 "남은 잔액이 있다면 연말까지 꼭 사용해 주시고, 3만원 이상 사용 시 내년 자동재충전 혜택도 받을 수 있다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국이 점점 안 보인다"…1인당 GDP 격차에 충격받은 일본 "한국이 점점 안 보인다"…1인당 GDP 격차에 충격... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

'마약 혐의' 남양유업 창업주 외손녀 황하나 경찰에 체포

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격

"한국, 강대국 되고 싶은건가…핵잠수함 필요 없어" 中 관영언론 어깃장

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

공장 해외 이전 우려에…EU, 에너지 집약 산업 지원 강화

새로운 이슈 보기