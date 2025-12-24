한의 의료 플랫폼 인티그레이션, 275억 규모 투자 유치

알토스벤처스 주도·TBT 참여

한의 의료 통합 운영 플랫폼 인티그레이션은 총 275억 규모의 투자 유치를 완료했다고 24일 밝혔다. 이번 라운드는 알토스벤처스가 주도하고 TBT가 참여했다.

인티그레이션은 2019년 의료계 종사자 간 정보 공유와 협업을 돕기 위해 정희범 대표가 창업한 기업이다. 한의사 커뮤니티 '메디스트림'을 운영하고 있다. 메디스트림은 국내 등록 한의사의 85% 이상이 가입한 대표 플랫폼으로, 현재 약 2만3700명이 활동 중이다. 이를 기반으로 사업을 확장하며, 한의원 경영 구조 혁신과 K한방의 글로벌 진출을 목표로 하고 있다.

정희범 인티그레이션 대표는 "한의사들이 좋은 진료를 할 수 있는 환경을 만들고, 한국을 대표하는 대중화된 한의학 브랜드를 만들어 글로벌 진출을 하는 것이 이번 라운드의 미션"이라며, "이번 투자를 통해 한의계 인프라를 상향 평준화하고, 한의사 대표 브랜드를 기반으로 글로벌 시장 진출을 본격화할 것"이라 말했다.





