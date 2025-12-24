본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

한의 의료 플랫폼 인티그레이션, 275억 규모 투자 유치

김철현기자

입력2025.12.24 09:34

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

알토스벤처스 주도·TBT 참여

한의 의료 통합 운영 플랫폼 인티그레이션은 총 275억 규모의 투자 유치를 완료했다고 24일 밝혔다. 이번 라운드는 알토스벤처스가 주도하고 TBT가 참여했다.

한의 의료 플랫폼 인티그레이션, 275억 규모 투자 유치
AD
원본보기 아이콘

인티그레이션은 2019년 의료계 종사자 간 정보 공유와 협업을 돕기 위해 정희범 대표가 창업한 기업이다. 한의사 커뮤니티 '메디스트림'을 운영하고 있다. 메디스트림은 국내 등록 한의사의 85% 이상이 가입한 대표 플랫폼으로, 현재 약 2만3700명이 활동 중이다. 이를 기반으로 사업을 확장하며, 한의원 경영 구조 혁신과 K한방의 글로벌 진출을 목표로 하고 있다.


정희범 인티그레이션 대표는 "한의사들이 좋은 진료를 할 수 있는 환경을 만들고, 한국을 대표하는 대중화된 한의학 브랜드를 만들어 글로벌 진출을 하는 것이 이번 라운드의 미션"이라며, "이번 투자를 통해 한의계 인프라를 상향 평준화하고, 한의사 대표 브랜드를 기반으로 글로벌 시장 진출을 본격화할 것"이라 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국에 밀리더니 또…'충격 빠진 일본' 1인당 GDP 순위 추락 한국에 밀리더니 또…'충격 빠진 일본' 1인당 GDP ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

일본 소유인데…"일년간 문 닫습니다" 미국·캐나다 관세전쟁 유탄 맞은 '짐빔'

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격

韓 주식부호 1위 이재용·2위 조정호…BTS 3인방도 톱 100위 진입

"한국, 강대국 되고 싶은건가…핵잠수함 필요 없어" 中 관영언론 어깃장

향수 냄새 이상하다 했더니…'전부' 가짜 판명난 알리·테무

공장 해외 이전 우려에…EU, 에너지 집약 산업 지원 강화

새로운 이슈 보기