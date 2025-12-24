[특징주]"스페이스X 수혜주" 미래에셋증권우, 신고가 경신 후 급락

미래에셋증권우 미래에셋증권우 006805 | 코스피 증권정보 현재가 12,270 전일대비 2,990 등락률 -19.59% 거래량 3,578,459 전일가 15,260 2025.12.24 09:53 기준 관련기사 날개 단 증권株…연말까지 쭉 달리나[클릭 e종목]브이원텍, 2차전지 설비투자로 수혜株…"하반기 실적 회복"삼성전자 국민주 효과…증권株 수혜 전 종목 시세 보기 close 가 장 초반 급락세를 보이고 있다.

24일 오전 9시 5분 기준 미래에셋증권우는 전일 대비 16.64%(2540원) 폭락한 1만2720원에 거래되고 있다. 이날 4% 상승 출발하며 52주 신고가(1만6000원)를 경신한 미래에셋증권우는 이내 차익 실현 매물이 출회되면서 하락 전환했다.

앞서 미래에셋증권우는 스페이스X 상장 시 최대 수혜주는 미래에셋벤처투자가 아닌 미래에셋증권이 될 것이란 증권가 분석이 나오면서 전날 상한가로 직행했다. 같은 날 미래에셋증권보다(+3.9%)도 상승 폭이 컸다. 배당 측면에서 보통주 대비 우선주가 지닌 이점이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.

미래에셋그룹은 2022년 두 차례에 걸쳐 스페이스X에 총 2억7800만달러(약 4000억원)를 투자한 것으로 추정된다. 이 가운데 미래에셋증권의 출자 금액은 약 2000억원으로 미래에셋증권의 해외법인 투자분까지 포함할 경우 스페이스X 투자금액에서 미래에셋증권이 차지하는 비중은 절반 이상인 것으로 파악된다.

고연수 하나증권 연구원은 "현재 스페이스X의 기업가치는 최소 8000억달러까지 거론되고 있는 상황"이라며 상장 여부와 무관하게 미래에셋증권에 스페이스X 관련 평가이익이 추가로 발생할 가능성이 높다고 봤다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



