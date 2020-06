[클릭 e종목]브이원텍, 2차전지 설비투자로 수혜株…"하반기 실적 회복"

미래에셋대우 리포트

2차전지·디스플레이 검사장비 수주 확대 기대

[아시아경제 이민지 기자] 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 증권정보 현재가 6,890 전일대비 40 등락률 -0.58% 거래량 2,997,311 전일가 6,930 2020.06.23 15:30 장중(20분지연) close 는 24일 브이원텍 브이원텍 251630 | 코스닥 증권정보 현재가 6,800 전일대비 70 등락률 +1.04% 거래량 39,737 전일가 6,730 2020.06.23 15:30 장중(20분지연) close 에 대해 중대형 2차전지와 디스플레이 검사장비 수주 증가로 하반기엔 실적 회복세를 보일 수 있다는 의견을 내놓았다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

브이원텍 브이원텍 251630 | 코스닥 증권정보 현재가 6,800 전일대비 70 등락률 +1.04% 거래량 39,737 전일가 6,730 2020.06.23 15:30 장중(20분지연) close 은 LCD와 OLED 압흔·Align 검사장비, 2차전지 검사시스템을 제조하는 기업이다. 올해 1분기 기준 매출 비중은 2차전지 검사시스템 80.2%, LCD와 OLED 압흔 검사기 17.5%로 2차전지 검사장비 매출 비중이 압도적이다. 올해 1분기 2차전지 검사시스템 매출은 지난해 같은 기간보다 109.9% 증가했으나 LCD와 OLED 압흔 검사기 매출은 1년 전보다 48.8% 줄었다.

김재훈 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 증권정보 현재가 6,890 전일대비 40 등락률 -0.58% 거래량 2,997,311 전일가 6,930 2020.06.23 15:30 장중(20분지연) close 연구원은 “고객사의 설비투자 사이클에 따른 것”이라며 “2차전지 고객사의 설비투자는 증가했지만 국내 고객사의 디스플레이 투자는 크게 줄었다”고 설명했다.

하반기 브이원텍 브이원텍 251630 | 코스닥 증권정보 현재가 6,800 전일대비 70 등락률 +1.04% 거래량 39,737 전일가 6,730 2020.06.23 15:30 장중(20분지연) close 은 국내 고객사의 중대형 2차전지 설비투자에 따른 수주 증가와 중국 대형 디스플레이 업체의 OLED 투자에 따른 압흔 검사기 수주가 기대된다.

2차전지 검사시스템 신규수주는 지난해 4분기 97억원으로 직전분기 대비 322% 증가했다. 올해 1분기 신규수주도 50억원으로 직전분기 대비 감소했지만 수주 증가세 기조를 유지했다. 올해 2분기 2차전지 관련 공시된 수주액은 41억원으로 전체 신규수주액은 1분기 이상일 것으로 판단된다.

디스플레이 검사장비 부분도 수주 회복세를 보일 것으로 예상된다. BOE, CST, Tianma 등 중국 대형 패널 제조사들의 LCD 보완 투자와 OLED 신규 라인 증설이 계획돼 있기 때문이다.

김재훈 연구원은 “2차전지 검사시스템의 주요 고객사의 설비투자는 2022년까지 지속 확대될 것”이라며 “검사기의 납기는 3~6개월로 짧기 때문에 하반기 수주 상당 부분은 당기 매출로 인식될 것”이라고 말했다.

이어 그는 “2차전지와 디스플레이 모두 고객사의 설비투자 사이클이 도래하는 하반기엔 실적 회복이 본격화될 것”이라며 “현재 기업가치 수준은 실적 회복 기대감을 담고 있지 못한 것으로 판단된다”고 진단했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr