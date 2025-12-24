카카오뱅크, 2025년 한국은행 국고업무 우수 금융기관

지급결제부문 한국은행 총재상
납세자 편의성 증대 공로
카카오뱅크 가 한국은행과의 원활한 업무수행에 기여한 공로를 인정받아 올해 한국은행 국고업무 우수 금융기관으로 선정됐다.
이번 수상은 카카오뱅크가 한 해 동안 국고업무를 수행하며 국고 납세자의 편의성 증대에 기여한 성과를 인정받은 결과다. 카카오뱅크는 23일 서울시 중구 한국은행에서 열린 시상식에서 지급결제부문 한국은행 총재상을 수상했다.
카카오뱅크는 2021년 인터넷은행 최초로 국고금 수납점으로 승인받아 소득세, 부가가치세 등 각종 내국세와 관세, 범칙금, 사회보험료 등을 납부하는 '국고금 수납업무'를 취급해왔다. 2023년부터는 '국고금 지급업무'까지 범위를 확대했다.
카카오뱅크는 "국내 대표 디지털은행으로서 한국은행 국고업무에서 의미 있는 성과를 인정받게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 고객 중심의 디지털 금융 서비스를 통해 금융 편의성을 지속적으로 높여 나가겠다"라고 전했다.
김기창 카카오뱅크 뱅킹인프라 팀장(왼쪽)이 이창용 한국은행 총재와 기념촬영을 하고 있다. 카카오뱅크
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스한국에 밀리더니 또…'충격 빠진 일본' 1인당 GDP ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>