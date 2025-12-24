본문 바로가기
카카오뱅크, 2025년 한국은행 국고업무 우수 금융기관

입력2025.12.24 09:14

지급결제부문 한국은행 총재상
납세자 편의성 증대 공로

카카오뱅크 가 한국은행과의 원활한 업무수행에 기여한 공로를 인정받아 올해 한국은행 국고업무 우수 금융기관으로 선정됐다.


이번 수상은 카카오뱅크가 한 해 동안 국고업무를 수행하며 국고 납세자의 편의성 증대에 기여한 성과를 인정받은 결과다. 카카오뱅크는 23일 서울시 중구 한국은행에서 열린 시상식에서 지급결제부문 한국은행 총재상을 수상했다.

카카오뱅크는 2021년 인터넷은행 최초로 국고금 수납점으로 승인받아 소득세, 부가가치세 등 각종 내국세와 관세, 범칙금, 사회보험료 등을 납부하는 '국고금 수납업무'를 취급해왔다. 2023년부터는 '국고금 지급업무'까지 범위를 확대했다.


카카오뱅크는 "국내 대표 디지털은행으로서 한국은행 국고업무에서 의미 있는 성과를 인정받게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 고객 중심의 디지털 금융 서비스를 통해 금융 편의성을 지속적으로 높여 나가겠다"라고 전했다.

김기창 카카오뱅크 뱅킹인프라 팀장(왼쪽)이 이창용 한국은행 총재와 기념촬영을 하고 있다. 카카오뱅크

김기창 카카오뱅크 뱅킹인프라 팀장(왼쪽)이 이창용 한국은행 총재와 기념촬영을 하고 있다. 카카오뱅크

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
