구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 및 산업경쟁력강화 관계장관회의에 참석해 K-소비재 수출 확대방안, 석유화학산업 구조개편 관련 발언을 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스[단독]'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 경제관계장관회의 주재한 구윤철 경제부총리
2025년 12월 24일(수)
구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경제관계장관회의 및 산업경쟁력강화 관계장관회의에 참석해 K-소비재 수출 확대방안, 석유화학산업 구조개편 관련 발언을 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[단독]'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업
"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르
"주사 맞기 싫었는데 잘 됐네" 이제 하루 한 알로 살 뺀다 …'먹는 위고비' FDA 승인
'출연료 횡령' 박수홍 친형 부부, 징역 3년6개월 불복 대법원에 상고
"서울대 합격했지만 안 갈래요"…등록 포기한 188명, 어디로 갔나 봤더니
"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파
'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 결국 폐업…'손절'한 코오롱FnC
"한국 더 멀어졌다" 탄식…1인당 GDP 순위 벌어진 日 충격
철권 8 대회서 74세 누른 92세 할머니…세계가 놀란 '역대 최고령 챔피언'