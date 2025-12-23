본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

내년 공공용 주파수 10.6㎓폭 공급…국방·안보에 '집중 배분'

박유진기자

입력2025.12.23 12:53

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

적정 14건·조건부 29건·부적정 4건 분류

내년 공공용 주파수 10.6㎓폭 공급…국방·안보에 '집중 배분'
AD
원본보기 아이콘

과학기술정보통신부는 공공용 주파수 정책협의회를 열고 2026년 공공용 주파수 수급계획을 확정했다고 23일 밝혔다.


과기정통부는 전파법에 따라 공공용 주파수의 효율적 관리와 안정적 공급을 위해 매년 중앙행정기관과 공공기관의 차기 연도 이후 주파수 이용계획을 검토하고 수급계획을 수립·시행하고 있다. 올해는 국방부와 국토교통부 등을 포함한 21개 기관이 총 47건의 신규 주파수 이용계획을 제출했다.

평가 결과 적정 14건, 조건부 적정 29건, 부적정 4건으로 분류됐다. 이에 따라 공공용 주파수 총 10.6㎓폭이 공급된다. 조건부 적정으로 분류된 사업은 기관 간 공동 사용이나 소요량 조정 등 주파수 이용 효율화를 전제로 공급된다. 부적정 사업은 장비 출력·필요 대역폭 등 제원이 확정되지 않았거나 수요가 불명확한 경우다.


분야별로 보면 국방·안보 분야(20건)에는 드론 탐지와 무인체계 고도화를 위해 8.5㎓폭의 주파수가 집중 공급된다. 해상감시와 조류탐지레이다, 철도 무선제어, 산불 등 재난 예방을 포함한 국민 안전 분야(25건)에는 2.1㎓폭이 추가로 배정된다. 이밖에 위성·도심항공교통(UAM) 등 공공분야 신규 서비스(2건)에는 25.38㎒폭의 주파수가 공급될 예정이다.


과기정통부는 향후 적정 평가를 받은 이용계획을 대상으로 사업 추진 일정과 무선국 개설 시점에 맞춰 혼·간섭 영향 등을 최종 검토한 뒤 주파수 공급을 확정할 방침이다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…날아오른 환율, 커피 수입 2조원 첫 돌파 "이제 '출근길', '점심 먹고' 다 끊어야 할 판"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'조폭 논란' 조세호, 패션 브랜드 아모프레 문 닫는다…'손절'한 코오롱FnC

"10돈 200만원 더 싸대" 관광·골프치러 가더니 금 사러 우르르

"첫째 1000만원, 셋째는 1억원" 자식농사에 파격 지원 나선 농기계 전문기업

20억 건물 '투자 사기'…최준석 "빚 갚느라 월세살이" 고백

'주사이모와 찰칵' 알려지자…홍진영 "12년 전 사진, 기억조차 없어"

"출근길·점심 커피 다 끊을 판"…고환율에 원두 수입 2조 첫 돌파

KTX 예매 전쟁…무한 '새로고침'

새로운 이슈 보기