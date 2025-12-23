본문 바로가기
부안군, 지방세 징수실적 평가서 '최우수'

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.23 13:48

특별조정교부금 1천400만원 확보

전북 부안군이 2025년 하반기 지방세 징수실적 우수 시군 평가에서 최우수에 선정되며 특별조정교부금 1,400만원을 확보했다.


23일 군에 따르면 전북특별자치도 주관한 이번 평가는 도내 14개 시·군을 대상으로 지난 6월부터 지난달 말까지의 지방세 징수율과 현안 업무 추진성과 등 다양한 지표를 종합해 우수 시군을 선발하는 방식으로 진행됐다.

부안군 청사 전경. 부안군 제공

부안군 청사 전경. 부안군 제공

군은 평가 항목 전반에서 높은 성과를 보이며 최우수 자리에 올랐다. 이번 결과는 지난 상반기 평가에서 대상을 수상한 데 이어 우수한 징수 실적을 이어간 결과다.

군은 상반기 수상 이후에도 지방세 체납 정리와 징수 활동을 체계적으로 강화해 왔다. 하반기에는 전담 강화팀과 일제 정리 기간 및 특별 징수반 운영을 통해 현장 중심의 징수 대응을 펼쳤다.


특히 예금·채권·공탁금 등 각종 채권 압류 실적을 높이는 적극적인 조치로 징수 실적 향상과 체납액 정리에 집중했다. 이 같은 활동은 지방세 징수 역량이 지속적으로 향상되고 있음을 보여주는 결과로 평가된다.


군 관계자는 "지방세를 성실히 납부해 준 군민과 현장에서 최선을 다한 직원들의 노력이 만든 성과이다"며 "앞으로도 건전한 지방재정 확충을 위해 더욱 창의적이고 강도 높은 징수 활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

