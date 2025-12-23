이노스페이스 첫 상업발사체 '한빛-나노' 폭발 추정

발사 후 한빛-나노에서 불꽃

우주발사체 기업 이노스페이스의 첫 상업발사체 '한빛-나노'가 23일 오전 발사 직후 폭발한 것으로 추정된다.

화염에 휩싸인 '한빛-나노' 모습. 이노스페이스 유튜브 캡처 AD 원본보기 아이콘

한빛-나노는 한국시간 이날 오전 10시 13분 브라질 알칸타라 우주센터에서 발사됐다. 해당 과정은 유튜브로 생중계됐는데 이륙 성공 후 '비행 중 예기치 못한 이상 현상이 감지됐다'는 자막과 함께 화면이 멈췄다.

사회관계망서비스(SNS) 등에 올라온 발사 장면 촬영 영상을 보면 발사 후 1분여가 지나고 하늘로 솟구치던 한빛-나노에서 불꽃이 번쩍인 뒤 거대한 화염이 뒤덮었다.

이노스페이스의 현지 기술진을 통해 상황을 파악 중인 것으로 알려졌다. 공식 발표는 아직 나오지 않았다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



